Μια εξαιρετικά αυστηρή προειδοποίηση προς τη Δύση απηύθυνε η Μόσχα, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της απέναντι σε τυχόν μελλοντική παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, η ρωσική πλευρά κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί την ανάπτυξη οποιασδήποτε πολυεθνικής δύναμης, ακόμη και αν αυτή προταθεί να εγκατασταθεί στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής διευθέτησης.

Πιο συγκεκριμένα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, υπογράμμισε ότι μια τέτοια κίνηση από τους συμμάχους του Κιέβου θα ερμηνευτεί άμεσα ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας.

Παράλληλα, τόνισε με έμφαση ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική μονάδα βρεθεί στην περιοχή θα αντιμετωπιστεί de facto ως παράνομη παρέμβαση και θα αποτελέσει νόμιμο στρατιωτικό στόχο για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, στέλνοντας έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τις χώρες που σχεδιάζουν εγγυήσεις ασφαλείας για την επόμενη ημέρα του πολέμου.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της φιλοουκρανικής «Συμμαχίας των Προθύμων» συναντήθηκαν στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα και επιβεβαίωσαν την πρόθεση τους να αναπτύξουν μια τέτοιου είδους δύναμη μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών προκειμένου να καθησυχάσουν την Ουκρανία και να την βοηθήσουν να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

Επίσης, ανέφεραν ότι τους επόμενους μήνες θα διεξαχθούν ασκήσεις για να αποδειχθεί η ικανότητα της προγραμματισμένης δύναμης, γνωστής ως Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία (MNF-U), να αναλάβει δράση

«Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η αποστολή οποιωνδήποτε στρατιωτικών μονάδων από χώρες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» στην Ουκρανία είναι απαράδεκτη για τη χώρα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Επαναλαμβάνω: αυτό θα ισοδυναμούσε, de facto, με ξένη επέμβαση και κλιμάκωση των απειλών για την ασφάλεια της Ρωσίας. Θα θεωρούσαμε τέτοιες μονάδες ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.»