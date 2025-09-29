Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και προειδοποίησε ότι αν οι ηγέτες της κάνουν το λάθος να πυροδοτήσουν έναν, τότε αυτός θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε μια σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής.

Η Ρωσία, δήλωσε ο Μεντβέντεφ στο Telegram, δεν χρειάζεται έναν τέτοιο πόλεμο, ούτε καν με την «παγωμένη παλιά Ευρώπη».

«Απλώς δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά έναν πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μεντβέντεφ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι «η πιθανότητα ενός θανατηφόρου ατυχήματος υπάρχει πάντα».

«Και μια τέτοια σύγκρουση ενέχει τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.