Δύο έφηβοι που βοήθησαν δεκάδες ανθρώπους να διαφύγουν από την αίθουσα συναυλιών, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο μιας τρομοκρατικής επίθεσης με τουλάχιστον 137 νεκρούς κοντά στη Μόσχα, τιμήθηκαν σήμερα από το σχολείο τους.

Ο Ισλάμ Καλίλοφ και ο Αρτιόμ Ντονσκόφ, ηλικίας 15 ετών, συμμαθητές, έλαβαν ως επιβράβευση του ηρωισμού τους φορητούς υπολογιστές, μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ.

Καθώς εργάζονταν στα βεστιάρια του Crocus City Hall, επέδειξαν παραδειγματική ψυχραιμία, συνοδεύοντας προς την έξοδο ομάδες θεατών.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν με τη βοήθεια κινητού τηλεφώνου διακρίνεται ο Ισλάμ Καλίλοφ να τρέχει στην αντίθετη κατεύθυνση από μια σειρά δεκάδων πανικόβλητων ανθρώπων. «Όλοι από εκεί!», φωνάζει επανειλημμένα.

