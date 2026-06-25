Η ρωσική προεδρία τοποθετήθηκε επίσημα σχετικά με τις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάθεση που επιδεικνύει ο Λευκός Οίκος προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης, ωστόσο έθεσε μια σαφή γεωπολιτική παράμετρο.

Όπως επισημάνθηκε από τη Μόσχα, θεωρείται δεδομένο πως η αμερικανική πλευρά αντιλαμβάνεται ότι η επιτυχία μιας τέτοιας ειρηνευτικής προσπάθειας προϋποθέτει ίση απόσταση από τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να λειτουργήσει μια χώρα ως αντικειμενικός μεσολαβητής, τη στιγμή που παρέχει ενεργή στήριξη σε μία από τις δύο πλευρές του μετώπου.

Η εφημερίδα «Kyiv Independent» γράφει ότι η Ουκρανία, η οποία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, πιστεύει ότι έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ για να ενεργήσει «με μεγαλύτερη τόλμη» στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που αποσκοπεί στο να αναγκάσει τη Ρωσία να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε το δημοσίευμα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ρωσία είναι «βαθύτατα ευγνώμων» για τις προσπάθειες μεσολάβησης που κάνουν οι ΗΠΑ.

«Όμως, φυσικά, είναι αδύνατο να καταβάλει κανείς τέτοιες προσπάθειες, ενώ συμμετέχει στον πόλεμο ως μέλος μιας από τις δύο πλευρές», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Φυσικά, γνωρίζουμε ότι η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα το κατανοεί πολύ καλά αυτό, και το έχει πλήρως υπόψη της. Βασιζόμαστε σε αυτή την παραδοχή και αναμένουμε ότι ο διάλογος με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές σχετικά με το ζήτημα της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης θα συνεχιστεί.»