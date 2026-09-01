Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία δήλωσε την Τρίτη ότι οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε τον περασμένο μήνα είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων.

Η γερμανική κυβέρνηση ανέφερε την Τρίτη ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για το περαστικό αυτό και διέταξε μια σειρά μέτρων ως απάντηση, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία αναφέρει σε δήλωσή της ότι τα μέτρα οδηγούν σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση.

“Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε εμφατικά τις κατηγορίες του Βερολίνου ως ανυπόστατες, παράλογες και αντίθετες με την κοινή λογική”.

“Επεσήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά συνιστούν μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στις ρωσογερμανικες σχέσεις και δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες, για τις οποίες η γερμανική κυβέρνηση θα φέρει την πλήρη ευθύνη”.

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