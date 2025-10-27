Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 193 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων και 34 drones, που είχαν στοχοποιήσει τη Μόσχα.

Επιπλέον, καταρρίφθηκαν 47 drones πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν άλλα πέντε, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα (27/10) οι ρωσικές Αρχές.

Στην περιφέρεια του Μπριάνσκ που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά ρωσικά σύνορα με την Ουκρανία, ένα ουκρανικό drone χτύπησε ένα μίνι λεωφορείο, σκοτώνοντας τον οδηγό του και τραυματίζοντας πέντε επιβάτες, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Another Russian air attack on Ukraine, targeting critical infrastructure, energy grid, railroad, and ordinary homes in Kyiv, Dnipro, Kharkiv, Sumy, and other regions. There are killed and injured people. No one in the world wants this war to continue except Russia. Absurdly,… pic.twitter.com/gY1UxZv4HO — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 25, 2025

Τα drones που πετούσαν πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι ωρών, με έναρξη λίγο πριν από τις 22:00 χθες το βράδυ (26/10) (τοπική ώρα Μόσχας), σύμφωνα με μία ανάρτηση στο Τelegram, του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Πηγή: ΑΠΕ