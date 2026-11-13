Νέα βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στα νότια περίχωρα της Μόσχας, όταν αυτοκίνητο τύπου Toyota Fortuner εξερράγη κοντά σε συγκρότημα κατοικιών, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να τραυματιστεί σοβαρά ένας συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Μικόλα Αζάροφ.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τον οδηγό ως τον Σεργκέι Ζαβορότνι, Ρώσο συγγραφέα και πρώην υπάλληλο της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας, αν και η ταυτότητα και η κατάσταση της υγείας του δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν άμεσα από ανεξάρτητες πηγές.

Το χρονικό της έκρηξης και η κατάσταση του τραυματία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού και πυροδοτήθηκε λίγα λεπτά αφότου το όχημα είχε εξέλθει από αυλή και ξεκίνησε να κινείται, με αποτέλεσμα από την ισχύ της έκρηξης ο οδηγός να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα.

Το ρωσικό μέσο Shot μετέδωσε ότι ο Ζαβορότνι επέζησε, ωστόσο φέρει σοβαρά τραύματα από θραύσματα στον θώρακα και την πλάτη, καθώς και βαριές κακώσεις στα κάτω άκρα, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άσκησε ποινική δίωξη για την έκρηξη, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον οδηγό στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Βίντεο από το σημείο:

Ποιος είναι ο Σεργκέι Ζαβορότνι

Ο Σεργκέι Ζαβορότνι είχε εργαστεί στο παρελθόν στο ρωσικό κοινοβούλιο, προτού αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Μικόλα Αζάροφ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ουκρανίας από το 2010 έως το 2014. Έχει επίσης συνυπογράψει ένα βιβλίο για την πτώση του πρώην Ουκρανού προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και την απώλεια της ρωσικής επιρροής στην Ουκρανία.

Το περιστατικό της Παρασκευής σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τον θάνατο ενός Ρώσου συνταγματάρχη το πρωί της Πέμπτης στην Αγία Πετρούπολη, όταν εκρηκτικός μηχανισμός προσαρμοσμένος στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου του πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως, τη στιγμή που ο αξιωματικός έβγαινε από την αυλή του στη συνοικία Σλαβιάνκα. Σύμφωνα με αναφορές, ο συνταγματάρχης υπηρετούσε στην 6η Στρατιά Αεροπορίας και Αεράμυνας της Ρωσίας.