Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, «θα ανακριθούν σύντομα», ανέφερε σήμερα Σάββατο η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα.

Ο στρατηγός Αλεξέγεφ επέζησε και υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, πρόσθεσε η πηγή.

Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους δύο υπόπτους, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Με βάση τα αποτελέσματα, σχεδιάζεται η απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους ενώ αν επιβεβαιωθούν οι υποψίες, αναμένεται ακροαματική διαδικασία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Η Ρωσία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση, ούτε τα ονόματα τους.