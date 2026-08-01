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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας το βράδυ του Σαββάτου (1/8).

Η έκρηξη σημειώθηκε στην πλατεία Κουντρινσκάγια στη Μόσχα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι διερευνάται η αιτία της έκρηξης.

Η κυκλοφορία κοντά στην πλατεία έχει προσωρινά διακοπεί, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

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