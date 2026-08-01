Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας το βράδυ του Σαββάτου (1/8).

Η έκρηξη σημειώθηκε στην πλατεία Κουντρινσκάγια στη Μόσχα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.

There’s been an explosion in Balzi Rossi restaurant in Moscow. According to Russian Telegram channels, the restaurant was closed for an event today. It could have been closed for a Russian general’s birthday celebration.

Russian media report that a lot of vehicles with black… pic.twitter.com/wkyNWNMKGt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2026

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι διερευνάται η αιτία της έκρηξης.

Η κυκλοφορία κοντά στην πλατεία έχει προσωρινά διακοπεί, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.