Bίντεο από ελικόπτερο καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη το Crocus City Hall στη Μόσχα μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε την ζωή σε τουλάχιστον 130 ανθρώπους.

Το βράδυ της Παρασκευής, ένοπλοι σκόρπισαν τον θάνατο σε εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στο κτηριακό συγκρότημα, το οποίο στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έκανε σήμερα γνωστό πως οι δράστες της επίθεσης εναντίον της αίθουσας συναυλιών χρησιμοποίησαν «αυτόματα πυροβόλα όπλα» και έβαλαν φωτιά στο κτήριο με τη βοήθεια ενός «εύφλεκτου υγρού».

Οι εικόνες δείχνουν ότι το κτίριο που στέγαζε συναυλιακούς χώρους, έχει υποστεί πλήρη καταστροφή.

New video from a helicopter shows just how damaged the concert hall in Moscow is after the attack pic.twitter.com/PH5QQxWSeB

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 23, 2024