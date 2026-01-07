Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Απαντώντας στην κατάσχεση του Bella 1/Marinera, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, υπογραμμίζοντας ότι «κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία κατά πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα σε άλλες χώρες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το δεξαμενόπλοιο είχε λάβει προσωρινή άδεια να πλέει υπό ρωσική σημαία στις 24 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ανώτεροι Ρώσοι νομοθέτες καταγγέλλουν την ενέργεια των ΗΠΑ ως πειρατεία. Ο Αντρέι Κλίσας, κορυφαίος νομοθέτης του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο TASS, με αναφορά από το Reuters, ότι η κατάσχεση πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία την Τετάρτη συνιστά «πράξη απροκάλυπτης πειρατείας».

Δύο πετρελαιοφόρα υπό αμερικανικό έλεγχο

Σε νέα επιχείρηση κατά της λεγόμενης «μαύρης ναυτιλίας», οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δεύτερο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική, ανακοίνωσε η Αμερικανική Διοίκηση Νότου.

Πρόκειται για πλοίο χωρίς εθνικότητα και υπό κυρώσεις, το οποίο η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση χαρακτηρίζει «πετρελαιοφόρο της μαύρης ναυτιλίας». Το M/T Sophia εντοπίστηκε σε διεθνή ύδατα, όπου φέρεται να συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες.

Σε επίσημη δήλωση, ο αμερικανικός στρατός τόνισε ότι η κατάσχεση αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών των ΗΠΑ να περιορίσουν παράνομες ναυτιλιακές πρακτικές και να επιβάλουν διεθνείς κυρώσεις. «Το M/T Sophia λειτουργούσε σε διεθνή ύδατα και συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Η συνοδεία του πλοίου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ανατέθηκε στην Αμερικανική Ακτοφυλακή, όπου θα αποφασιστεί και η τελική του τύχη.

Το Marinera και οι κυρώσεις στη Βενεζουέλα

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου «Marinera» στον Ατλαντικό, το οποίο συνδέεται με μεταφορές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Το US European Command ενημέρωσε ότι τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ «ανακοίνωσαν την κατάσχεση του M/V Bella 1 λόγω παραβιάσεων των αμερικανικών κυρώσεων».

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το US European Command διευκρίνισε ότι το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό κατόπιν εντάλματος ομοσπονδιακού δικαστηρίου, αφού είχε προηγουμένως εντοπιστεί και παρακολουθηθεί από την USCGC Munro, σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι ΗΠΑ επιχείρησαν να κατασχέσουν το πετρελαιοφόρο έπειτα από καταδίωξη άνω των δύο εβδομάδων στον Ατλαντικό.

Το πλοίο, αρχικά ονομαζόμενο Bella-1, κατάφερε να αποφύγει τον αμερικανικό ναυτικό «αποκλεισμό» πλοίων υπό κυρώσεις και απέρριψε προσπάθειες επιβίβασης της Ακτοφυλακής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και του στρατού, ενώ στην περιοχή υπήρχαν και ρωσικά στρατιωτικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός υποβρυχίου.

Το Marinera, πλέον με ρωσική σημαία, είναι το πιο πρόσφατο δεξαμενόπλοιο στόχος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής από την έναρξη της στρατηγικής πίεσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας.