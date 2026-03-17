Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απέρριψε τις προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης ή τη σύναψη εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Τεχεράνη μέσω δύο μεσολαβητριών χωρών, δήλωσε σήμερα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Η στάση του Χαμενεΐ για εκδίκηση εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ ήταν «πολύ σκληρή και σοβαρή» κατά την πρώτη συνεδρίαση με θέμα την εξωτερική πολιτική που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία του, σημείωσε ο αξιωματούχος χωρίς να διευκρινίσει αν ο ανώτατος ηγέτης παρέστη διά ζώσης στη συνεδρίαση.