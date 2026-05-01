Σε μια μετωπική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή ως «χάρτινη τίγρη».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που η περιφερειακή ένταση αγγίζει το κόκκινο, με φόντο τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, ο Χαμενεΐ αμφισβήτησε ευθέως την αμυντική ικανότητα της Ουάσιγκτον.

«Οι βάσεις της Αμερικής δεν μπορούν καν να προστατευτούν, πόσο μάλλον οι περιφερειακοί Αμερικανολάτρεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στα κράτη της περιοχής που βασίζονται στην αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα.

Σύμφωνα με τον Ιρανό ηγέτη, η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων αποτελεί τον κύριο παράγοντα αποσταθεροποίησης, ενώ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ αδυνατούν πλέον να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμάχων τους.

Η ρητορική της Τεχεράνης κλιμακώθηκε περαιτέρω με την προειδοποίηση για ένα «νέο κεφάλαιο» στις θάλασσες της περιοχής. Με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου, ο Χαμενεΐ κατέστησε σαφές ότι το Ιράν προτίθεται να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της ασφάλειας στον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, εξαλείφοντας αυτό που αποκάλεσε «καταχρήσεις του εχθρού».

«Ο Περσικός Κόλπος είναι μέρος της ταυτότητας και του πολιτισμού μας, ένα ζωτικό μονοπάτι για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για το διεθνές εμπόριο και την ενέργεια.

Η νέα αυτή πρόκληση έρχεται εν μέσω ενός συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος έχει επιδεινώσει την οικονομική και στρατιωτική αντιπαράθεση των δύο πλευρών. Η Τεχεράνη φαίνεται διατεθειμένη να τραβήξει το σχοινί στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για τη διακίνηση πετρελαίου παγκοσμίως, αυξάνοντας τους φόβους για μια γενικευμένη σύρραξη.