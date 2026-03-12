Το πρώτο του διάγγελμα απηύθυνε σήμερα Πέμπτη (12/3) ο νέος ανώτατος ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως είχαν προαναγγείλει ιρανικά μέσα εννημέρωσης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο νέος Αγιατολάχ ζήτησε ενότητα από τον λαό του Ιράν.

Μια νέα εικόνα που δημοσιεύτηκε από το επίσημο κανάλι στο Telegram του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, «αποκάλυψε» τον γραφικό του χαρακτήρα, σύμφωνα αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης του Ιράν.

Η εικόνα δείχνει μια λίστα με ονόματα των ανώτατων ηγετών του Ιράν: του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, και του προκατόχου του και πρώτου ανθρώπου που κατείχε αυτόν τον ρόλο, του Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Κάτω από τη λίστα υπάρχει το σύντομο μήνυμα: «Στο όνομα του Θεού, του Πανάγαθου, του Πολυεύσπλαχνου».

Η φράση χρησιμοποιείται στην αρχή των περισσότερων κεφαλαίων του Κορανίου.

Στην συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα και ηχογραφημένο μήνυμα που αποδίδεται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Όλες οι αμερικανικές βάσεις πρέπει να κλείσουν αμέσως στην περιοχή, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση», σημειώνεται στο ηχογραφημένο μήνυμα.

Ακούγεται επίσης η φράση «Το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονες, αλλά θα συνεχίσει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις», προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά τι είπε στο μήνυμά του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση, τόνισε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν στην πρώτη του δήλωση.

Στη δήλωσή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ευχαριστεί «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό».

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους ανθρώπους που «έχασαν τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέγοντας ότι οι ζημιές θα αποζημιωθούν.

«Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών δεν θα αγνοηθεί», πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονές του και στοχεύει μόνο τις αμερικανικές βάσεις, κάτι που θα συνεχίσει να κάνει.

Ο Χαμενεΐ, κάλεσε σε εθνική ενότητα και δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς του Ιράν.

Το μήνυμα που αποδίδεται στον Χαμενεΐ, τον τρίτο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δημοσιεύτηκε χωρίς καμία ένδειξη για το πού βρίσκεται, την κατάσταση της υγείας του ή τη φυσική του κατάσταση.

Την ίδια ώρα, ευχαρίστησε τον στρατό της χώρας, ο οποίος, όπως είπε, εμπόδισε την κυριαρχία ή τη διαίρεση του Ιράν όταν δέχτηκε επίθεση.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια εποχή που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση»είπε.

Είπε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αντιστέκεται: «Θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων μας».

Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του

Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του νέου ηγέτη του Ιράν τις τελευταίες μέρες διχάζονται, με τις φήμες για σοβαρό τραυματισμό του σε πλήγμα του Ισραήλ να πληθαίνουν, από την έλλειψη δημόσιας εμφάνισής του.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του αποθανόντα Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times είναι τραυματισμένος. O 56χρονος φέρεται πως τραυματίστηκε στα πόδια του την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για σοβαρότερα προβλήματα στην υγεία του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα και χρειάστηκε να εκκενωθεί μία ολόκληρη πτέρυγα για την νοσηλεία του. Η κατάσταση του είναι σοβαρή και σύμφωνα με επίσημους αξιωματούχους έχασε το ένα ή και τα δύο του πόδια. Γιατρός του είναι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας του Ιράν Μοχάμεντ Ρεζά Ραφαρτζιανί, ένας από τους κορυφαίους γιατρούς της χώρας, με μεγάλη εμπειρία στα τραύματα πολέμου (από την σύγκρουση με το Ιράκ) και είναι ο μόνος υγειονομικός που εμπιστεύται η οικογένεια Χαμενεΐ. Μάλιστα, πριν δύο μέρες φαίνεται πως τον νεο ηγέτη του Ιράν επισκέφθηκε και ο Μασούντ Πεζεσκιάν, που ενημερώθηκε για την υγεία του.

Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων «το πρώτο μήνυμα του Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής επανάστασης, θα δημοσιευτεί σε λίγα λεπτά», αναφέρει.

Το μήνυμα θα απευθύνεται «στον μάρτυρα ηγέτη της επανάστασης (Αλί Χαμενεΐ), στον ρόλο και τα καθήκοντα του λαού, των ενόπλων δυνάμεων, των εκτελεστικών οργάνων, του μετώπου αντίστασης, καθώς και στις χώρες της περιοχής και στην αντιμετώπιση των εχθρών».