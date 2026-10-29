Τη δική της εκδοχή για το επεισοδιακό συμβάν σε αγώνα του NBA στην Ουάσινγκτον, το οποίο οδήγησε στην αποπομπή της από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μόλις 24 ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, κατέθεσε η Μπριτ ΜακΧένρι μέσω βίντεο στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Η πρώην δημοσιογράφος του ESPN αποκάλυψε ότι η ρίψη της μπίρας ήταν πράξη άμυνας, καθώς προηγήθηκαν χυδαία σχόλια κατά του σούπερ μόντελ Γουίνι Χάρλοου για την πάθηση της λεύκης, αλλά και ακραίες απειλές εις βάρος της ίδιας από θεατές.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Η πρώην τηλεοπτική ρεπόρτερ του ESPN, η οποία μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε αναλάβει καθήκοντα συμβούλου Τύπου στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονου επεισοδίου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και των Μιλγουόκι Μπακς στις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στο βίντεό της, η ένταση ξεκίνησε όταν ένας άγνωστος άνδρας άρχισε να παρενοχλεί φραστικά το διάσημο μοντέλο Γουίνι Χάρλοου, αρραβωνιαστικιά του σταρ των Μπακς, Κάιλ Κούζμα. Ο άνδρας προσέβαλε την εμφάνιση της Χάρλοου, στοχοποιώντας τη λεύκη, τη γνωστή αυτοάνοση πάθηση του δέρματος που προκαλεί απώλεια χρωστικής ουσίας.

Η ΜακΧένρι παρενέβη με ειρωνικό τόνο, γεγονός που πυροδότησε την επιθετικότητα παρακείμενων θεατών:

«Απλώς είπα: “Α, είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα σου είναι πραγματικά όμορφη, έτσι δεν είναι;” Μάλλον δεν θα έπρεπε να το είχα κάνει».

Άλλος άνδρας που καθόταν στην ίδια σειρά αντέδρασε βίαια, λέγοντάς της: «Γιατί δεν το βουλώνεις, ηλίθια σκύλα;», με τη δημοσιογράφο να απαντά: «Δεν μιλούσα καν σε εσένα. Ποιος είσαι;», οδηγώντας σε άμεση κλιμάκωση της διένεξης.

Οι απειλές και η επίθεση με μπίρα

Στη συνέχεια, η ΜακΧένρι και η φίλη της κατευθύνθηκαν προς τα κυλικεία. Εκεί, υπάλληλος του γηπέδου προσφέρθηκε να τις μεταφέρει σε διαφορετικές θέσεις, ωστόσο η δημοσιογράφος αρχικά αρνήθηκε θεωρώντας άδικο να εκδιωχθούν εξαιτίας της παρενόχλησης, μια απόφαση για την οποία εκ των υστέρων δήλωσε: «Εκ των υστέρων, θα ήθελα να είχαμε φύγει».

Επιστρέφοντας στις θέσεις τους, η κατάσταση εκτραχύνθηκε ανεξέλεγκτα:

Οι θεατές άρχισαν να εκτοξεύουν ποτά και διάφορα αντικείμενα προς εκείνη, τη φίλη της και τον εργαζόμενο της αρένας που επιχειρούσε να τις προστατεύσει.

Ο πρωταγωνιστής της επίθεσης εξαπέλυσε βαρύτατη απειλή.

Όπως περιέγραψε η ίδια:

«Ο βασικός πρωταγωνιστής μού είπε κάτι πραγματικά αποκρουστικό για το τι θα έπρεπε να μου συμβεί. Φέρεται να είπε ότι θα έπρεπε να με βιάσουν ομαδικά έξω από το γήπεδο. Τότε ήταν που πέταξα προς την κατεύθυνσή τους την υπόλοιπη μπίρα μου».

Αμέσως μετά το συμβάν, οι δύο γυναίκες αποχώρησαν οριστικά από το γήπεδο, ενώ οι άνδρες συνέχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα εναντίον τους. Συνοψίζοντας τη στάση της, η ΜακΧένρι υπογράμμισε:

«Υπερασπίστηκα τη Γουίνι Χάρλοου, μια γυναίκα που θαυμάζω και την οποία έχουν ως πρότυπο πολλά κορίτσια και γυναίκες, και υπερασπίστηκα και τον εαυτό μου».

Το βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μπριτ ΜακΧένρι:

«Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες»

Η εμπλοκή της στο επεισόδιο προκάλεσε επιπτώσεις στην επαγγελματική της πορεία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της στήλης Page Six:

Αρμοδιότητες: Η ΜακΧένρι είχε τοποθετηθεί ως σύμβουλος Τύπου για θέματα Ευρώπης και Αφρικής, αναλαμβάνοντας παράλληλα επικεφαλής του τομέα Εξωτερικών Υποθέσεων και Τύπου στην ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ. Υπόθεση Γκιλφόιλ: Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβανόταν και ο λεπτός επικοινωνιακός χειρισμός των επίμαχων γραπτών μηνυμάτων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας διπλωμάτη με στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ. Αποπομπή-εξπρές: Η δημόσια έκθεση και οι καταγγελίες οδήγησαν στην άμεση απομάκρυνσή της, με καλά πληροφορημένη πηγή να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες».

Από την πλευρά του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να προβεί σε οποιαδήποτε ουσιαστική διευκρίνιση, επαναλαμβάνοντας την πάγια πολιτική του να μην σχολιάζει δημόσια εσωτερικά θέματα διαχείρισης προσωπικού.