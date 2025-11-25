Συνελήφθη ακόμα ένα άτομο που θεωρείται ύποπτο ως το τέταρτο μέλος της συμμορίας που έκλεψε τα κοσμήματα από το Μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Ακόμα μία σύλληψη έγινε για την υπόθεση της ληστείας του Μουσείου του Λούβρου.

Σύμφωνα με την Le Parisien, αυτός είναι ο τελευταίος ύποπτος της «ληστείας του αιώνα». Ο άνδρας αυτός συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Παρισιού.

Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού, και ότι ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές για άλλα αδικήματα.

Ο «δρόμος» που ακολούθησαν οι Αρχές για να συλλάβουν αυτά τα τέσσερα άτομα

Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν μια ομάδα τεσσάρων ατόμων να διαπράττουν την ληστεία στο Λούβρο, στις 19 Οκτωβρίου.

Χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό τοποθετημένο σε φορτηγό, και δύο εκ των τεσσάρων, μπήκαν και άρπαξαν πολύτιμα κοσμήματα από τα γαλλικά βασιλικά κειμήλια, λεία που εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Δύο ακόμη δράστες είχαν μείνει εκτός του Μουσείου, όσο οι δύο πρώτοι έκλεβαν, ώστε να προετοιμάσουν τη διαφυγή της ομάδας.

Τα ίχνη των τεσσάρων ατόμων χάθηκαν στην συνέχεια στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Η ανάλυση DNA ήταν αυτή που οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών που είχαν εισέλθει στο Μουσείο, σύλληψη του Ayed G. και του Abdoulaye N και στη συνέχεια ενός τρίτου άνδρα, του Slimane K., που οδηγούσε ένα από τα δύο scooters, που χρησιμοποίησαν για να φύγουν.

Ο τελευταίος της ομάδας φαίνεται πως είναι ο άνδρας που συνελήφθη τώρα.

Τέλος, οι ερευνητές δεν θα σταματήσουν να αναζητούν τα πολύτιμα κλεμμένα κοσμήματα.