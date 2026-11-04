Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

“Αν επαναληφθούν τέτοιου είδους επιθέσεις, ο πόλεμος θα είναι πολύ πιο εκτεταμένος“, δήλωσε ο Χαμενεΐ σε γραπτό του μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του.

Παράλληλα ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ εκτίμησε ότι η εχθρότητα των ΗΠΑ έναντι του Ιράν δεν θα αλλάξει μέσω κομματικών ανακατατάξεων ή τυχόν παραχωρήσεων προς τις ΗΠΑ, σχολιάζοντας ότι όσοι πιστεύουν το αντίθετο “κάνουν μεγάλο λάθος”, μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Σημείωσε εξάλλου ότι η καταστροφή αμερικανικών βάσεων στην περιοχή από το Ιράν και η διαχείριση του Στενού του Ορμούζ αποτελούν μέρος της εκστρατείας της Τεχεράνης εναντίον της αμερικανικής ηγεμονίας.

“Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το τέλος της ηγεμονίας τους είναι μακριά, εμείς πιστεύουμε ότι είναι κοντά”, τόνισε.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση μετά την ανάληψη του αξιώματός του τον Μάρτιο.