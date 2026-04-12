Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων στο βόρειο Ισραήλ και κατά μήκος των συνόρων, επικαλούμενη αυτό που χαρακτήρισε ως επανειλημμένες παραβιάσεις μιας κατάπαυσης του πυρός.

Συγκεκριμένα σε πολλαπλές ανακοινώσεις που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, η οργάνωση ανέφερε ότι στόχευσε ισραηλινές στρατιωτικές υποδομές στην Καρμιέλ στις 15:00 τοπική ώρα (12:00 GMT) με αυτό που περιέγραψε ως καταιγισμό ρουκετών.

Ανέφερε επίσης επιθέσεις με ρουκέτες σε αρκετές άλλες τοποθεσίες στο βόρειο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Κιριάτ Σμόνα, Μαργκαλιότ, Αβιβίμ και Γιαρούν.

Η οργάνωση δήλωσε επίσης ότι οι μαχητές της στόχευσαν θέσεις και οχήματα ισραηλινών στρατευμάτων σε μια σειρά συνοριακών περιοχών του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των Ντίμπιλ, Ρασάφ, Μπέιτ Λιφ, Καουζά και αλ-Μπαγιάδα.

Περαιτέρω επιθέσεις αναφέρθηκαν στο Σλόμι και στο Γιαρούν στο βόρειο Ισραήλ, ενώ η οργάνωση δήλωσε ότι έπληξε επίσης ισραηλινές δυνάμεις στα ανατολικά προάστια της Μπιντ Τζμπέιλ νωρίτερα το απόγευμα.

Πηγή: Αl Jazeera