Η μητρότητα, για πολλούς το απόλυτο καταφύγιο αγάπης, για άλλους ένα βάρος ασήκωτο. Στην περίπτωση της Μπριζίτ Μπαρντό, υπήρξε μια ανοιχτή πληγή που δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά, μόνο σιώπησε. Η γυναίκα που λάτρεψε όσο λίγες τον φακό, που δοξάστηκε ως διεθνές σύμβολο του σεξ και αργότερα αφιερώθηκε με πάθος στα δικαιώματα των ζώων, δεν κατάφερε ποτέ να συμφιλιωθεί με τον ρόλο της μητέρας.

Το 1960, στο απόγειο της φήμης της, η Μπριζίτ Μπαρντό έφερε στον κόσμο τον μοναχογιό της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, καρπό του γάμου της με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην ταινία Babette Goes to War. Αντί όμως για χαρά, η εγκυμοσύνη εκείνη συνοδεύτηκε από απόγνωση. Η ίδια δεν δίστασε ποτέ να ομολογήσει δημόσια ότι τη βίωσε ως «τη μεγαλύτερη τραγωδία» της ζωής της, δηλώνοντας ωμά πως δεν αποδέχτηκε ποτέ τη μητρότητα και πως θα προτιμούσε ακόμη και «να είχε γεννήσει έναν σκύλο».

Στα απομνημονεύματά της, οι λέξεις της ήταν σκληρές, σχεδόν αμείλικτες. Περιέγραφε τον εαυτό της να κοιτάζει το σώμα της στον καθρέφτη σαν κάτι που χανόταν για πάντα, σαν να αποχαιρετούσε μια παλιά της ταυτότητα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1962, ο γάμος της με τον Σαριέ κατέρρευσε, και μαζί του κατέρρευσε και κάθε ουσιαστικός δεσμός με τον γιο της. Οι δηλώσεις της, αιχμηρές και συχνά προσβλητικές, οδήγησαν σε μια μακρόχρονη αποξένωση. Ο Νικολά μεγάλωσε μακριά της και για δεκαετίες δεν είχαν καμία επαφή.

Η ρήξη πήρε και νομικές διαστάσεις, όταν ο γιος της προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας τη μητέρα του για δυσφημιστικές δηλώσεις και για μη καταβολή διατροφής. Εκείνη την περίοδο, ενώ η Μπαρντό βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο Νικολά επέλεξε τον αντίθετο δρόμο: μια ζωή σιωπηλή, ιδιωτική, μακριά από κάμερες και τίτλους.

Σήμερα, στα 65 του, είναι επιχειρηματίας και συνιδρυτής της παιδικής μάρκας Choupette, μαζί με τη σύζυγό του, τη Νορβηγίδα μοντέλο Αν-Λιν Μπέρκαν. Μαζί απέκτησαν δύο κόρες, τη Θέα και την Άννα, και αργότερα έγιναν γονείς μιας νέας γενιάς, αφού η οικογένεια μεγάλωσε με τρία εγγόνια. Μια οικογενειακή συνέχεια στην οποία η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε περισσότερο θεατής παρά παρούσα μορφή.

Κι όμως, στα τελευταία χρόνια, κάτι φάνηκε να αλλάζει. Όχι με επανασύνδεση, όχι με αγκαλιές ή εξομολογήσεις, αλλά με μια υπόσχεση σιωπής. Σε συνέντευξή της στο Paris Match τον Ιούνιο του 2024, η Μπαρντό αποκάλυψε: «Υποσχέθηκα στον Νικολά ότι δεν θα μιλώ ποτέ πια γι’ αυτόν στις συνεντεύξεις μου». Ίσως η ύστατη μορφή σεβασμού που μπόρεσε να προσφέρει. Ίσως μια καθυστερημένη αναγνώριση των ορίων.

Στην ίδια περίοδο, μιλώντας στο Le Point, παραδέχτηκε ότι είναι γιαγιά δύο εγγονών και προγιαγιά τριών παιδιών που ζουν στη Νορβηγία. «Δεν μιλούν γαλλικά και τους βλέπω σπάνια», είπε, με έναν τόνο που ισορροπούσε ανάμεσα στη διαπίστωση και την απόσταση. Λόγια λιτά, αλλά βαριά, που συμπύκνωναν δεκαετίες απουσίας.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της –όπως τα περιέγραφαν τα δημοσιεύματα– χαρακτηρίστηκαν από εύθραυστη υγεία και συχνές νοσηλείες. Τον Οκτώβριο, μάλιστα, αναγκάστηκε να διαψεύσει δημόσια μια ψευδή είδηση περί θανάτου της, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι καλά και πως δεν σκοπεύει να «αποχωρήσει». Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, ύστερα από εβδομάδες θεραπείας για αδιευκρίνιστο πρόβλημα υγείας.

Η Μπριζίτ Μπαρντό παντρεύτηκε και χώρισε τρεις φορές, πριν βρει σταθερότητα στο πλευρό του τέταρτου συζύγου της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, το 1992. Είχε ήδη εγκαταλείψει την υποκριτική από το 1973, επιλέγοντας να αφιερώσει τη ζωή της στον αγώνα για τα ζώα.

Ένας αγώνας που της χάρισε νέο νόημα, αλλά δεν έσβησε τις σκιές του παρελθόντος. Η πολιτική της στάση, με ανοιχτή στήριξη στην ακροδεξιά και επανειλημμένες καταδίκες για υποκίνηση φυλετικού μίσους, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αμαύρωσε την εικόνα της για πολλούς.

Στα τελευταία της χρόνια επέλεξε την απομόνωση, ζώντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο ιδιωτικό της καταφύγιο στο Σεν Τροπέ. Εκεί, μακριά από ρόλους και τίτλους, έμεινε αντιμέτωπη με το πιο δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της: τη μητρότητα που ποτέ δεν αγκάλιασε, αλλά ούτε και μπόρεσε να διαγράψει. Μια ιστορία που υπενθυμίζει ότι η μητρότητα δεν είναι πάντα αυτονόητη, ούτε πάντα λυτρωτική – και ότι η σιωπή, καμιά φορά, είναι το τελευταίο καταφύγιο όταν τα λόγια έχουν πληγώσει ανεπανόρθωτα.