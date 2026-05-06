Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν την παρουσία του «στελέχους των Άνδεων» του χανταϊού, του μοναδικού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημική έξαρση.

Την αποκάλυψη έκανε ο υπουργός Υγείας της χώρας, στο πλαίσιο ενημέρωσης προς το κοινοβούλιο.

Το πλοίο, που παραμένει ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου στη δυτική Αφρική, αναμένεται να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά, καθώς η Ισπανία έδωσε το «πράσινο φως» για τον ελλιμενισμό του στην Τενερίφη.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργού, εργαστηριακοί έλεγχοι του Εθνικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών (NICD) έδειξαν ότι μία Ολλανδή, η οποία κατέληξε στο Γιοχάνεσμπουργκ, είχε προσβληθεί από το συγκεκριμένο στέλεχος.

Το ίδιο ισχύει και για έναν Βρετανό επιβάτη που συνεχίζει να νοσηλεύεται. Και οι δύο εμφάνισαν συμπτώματα ενώ βρίσκονταν εν πλω.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για το μοναδικό στέλεχος του ιού με δυνατότητα διαπροσωπικής μετάδοσης, ωστόσο το φαινόμενο αυτό θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο και συνδέεται με πολύ στενή επαφή.

Τα υπόλοιπα γνωστά στελέχη του χανταϊού μεταδίδονται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή με εκκρίσεις τους, όπως ούρα, περιττώματα και σάλιο.

Το MV Hondius είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή τον Μάρτιο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι μεταξύ των επιβατών, ενώ περίπου 149 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο, ανάμεσά τους κι ένας Έλληνας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι συνολικά έχουν εντοπιστεί επτά περιστατικά χανταϊού στο πλοίο, εκ των οποίων δύο έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά και πέντε παραμένουν ύποπτα.