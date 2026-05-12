Ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο Jan Dobrogowski, μέσα από ένα βίντεο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το πλήρωμα και τους επιβάτες που αντιμετώπισαν το όλο ζήτημα με τον χανταϊό με απόλυτη ψυχραιμία και υποδεικνύοντας υπομονή.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που έδωσε στην δημοσιότητα η Oceanwide Expeditions, ο επικεφαλής του πληρώματος αναφέρθηκε αρχικά στα κρούσματα του ιού που μεταδίδεται από τρωκτικά, επισημαίνοντας:

«Αποφάσισα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω κάθε επιβάτη και κάθε μέλος του πληρώματος που βρίσκεται εδώ στο πλοίο, καθώς και τους συναδέλφους μας πίσω στην πατρίδα. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας. Αυτό που με άγγιξε περισσότερο, αυτό που με συγκίνησε περισσότερο, ήταν η υπομονή σας, η πειθαρχία σας, αλλά και η καλοσύνη που δείξατε ο ένας στον άλλον, σε όλη αυτή τη διάρκεια».

Δείτε στο βίντεο το μήνυμα το καπετάνιου:

Στη συνέχεια, προσέθεσε: «Είδα τη φροντίδα, την ενότητα και τη σιωπηλή δύναμη που υπήρχε ανάμεσα σε όλους όσοι βρίσκονταν στο πλοίο, επιβάτες και πλήρωμα, και πρέπει να συγχαρώ το πλήρωμά μου για το θάρρος και την ανιδιοτελή αποφασιστικότητα που έδειξαν ξανά και ξανά στις πιο δύσκολες στιγμές. Δεν μπορώ να φανταστώ να περνάμε αυτές τις συνθήκες με καλύτερους ανθρώπους, είτε επιβάτες, είτε μέλη του πληρώματος. Πάνω απ’ όλα, οι σκέψεις μας βρίσκονται με όσους δεν είναι πλέον μαζί μας».

Ο καπετάνιος κλείνοντας το βίντεο, τόνισε: «Ό,τι κι αν πω δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια. Θέλω να ξέρετε πως βρίσκονται καθημερινά μαζί μας, στις καρδιές και στις σκέψεις μας».