Η είδηση ότι είναι ανοιχτή η επικοινωνία μεταξύ Ανώτατων Στρατιωτικών της Ινδίας και Πακιστάν, μέσω επαφών που, προς το παρόν, διατηρούνται μυστικές, δίνει ξανά ελπίδες αποκλιμάκωσης μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων της Ασίας, τις οποίες ο ΟΗΕ καλεί να κάνουν βήμα πίσω από τα πρόθυρα νέου πολέμου.

Νωρίτερα, το Πακιστάν κατηγόρησε την Ινδία για δεύτερη πράξη πολέμου, υποστηρίζοντας ότι μετά τις πυραυλικές επιθέσεις με την κωδική ονομασία «Sindoor», μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων στρατιωτών κι ενός αμάχου.

🤡 China 🇨🇳 🤝 Pakistan 🇵🇰😂 Indian 🇮🇳 Kamikaze drones just tore through Pakistani HQ-9 air defence units—made in China, destroyed by India. Video shows Chinese systems flailing, unable to stop the swarm. Billions spent, but couldn’t stop a few Indian startup drones. This is… pic.twitter.com/LjnpISIKRX — Arun Pudur (@arunpudur) May 8, 2025

«Κανείς να μην εξαντλήσει την υπομονή μας», έσπευσε να απαντήσει ο Υπουργός Άμυνας της Ινδίας, της πυρηνικής δύναμης που έχει και τον τέταρτο ισχυρότερο στρατό στον κόσμο.

Εκπρόσωπος του στρατού του Πακιστάν ισχυρίστηκε ότι η απάντηση στη «δεύτερη κατάφωρη πράξη επιθετικότητας», είναι η κατάρριψη 12 μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μεγάλες πόλεις όπως το Ραβαλπίντι, η Λαχόρη και μια περιοχή κοντά στο Καράτσι.

Η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι τα μεγάλα Αεροδρόμια στο Καράτσι, τη Λαχόρη, το Ισλαμαμπάντ και το Σιαλκότ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 18:00 τοπική ώρα (14:00 BST), αλλά δεν επιβεβαίωσε το λόγο.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σ. Τζαϊσανκάρ, δήλωσε ότι η Ινδία δεν έχει «πρόθεση να κλιμακώσει την κατάσταση» με το Πακιστάν, αλλά «πρέπει να αναμένεται απάντηση σε όποια στρατιωτική επίθεση».

Η «απάντηση της Ινδίας ήταν στοχευμένη και μετρημένη πυραυλική επιχείρηση κατά της τρομοκρατίας», επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών, την ώρα που τα Διεθνή Πρακτορεία αναφέρονται σε προετοιμασίες για κάθε ενδεχόμενο και υπό εξέλιξη άσκηση Πολιτικής Προστασίας και σχέδιο εκκένωσης που οδήγησε ήδη χιλιάδες αμάχους στα καταφύγια.

#WATCH | In view of the security concerns following India’s valiant Operation Sindoor, Civil defence mock drills held in 12 places of #Odisha, including #Bhubaneswar.#OperationSindoor #mockdrills pic.twitter.com/ECswNYUsPd — Kalinga TV (@Kalingatv) May 7, 2025

Το Πακιστάν αναφέρει ότι 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 57 τραυματίστηκαν από τις τελευταίες 48 ώρες, ενώ ο ινδικός στρατός αναφέρει ότι τουλάχιστον 15 άμαχοι σκοτώθηκαν από πακιστανικά πυρά στα σύνορα.

«Αιτία πολέμου το νερό»

Διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι το εμπόδιο για αποκλιμάκωση είναι η ροή των τριών ποταμών που διασχίζουν το διαφιλονικούμενο Κασμίρ. Το γεγονός ότι η Ινδία ανακοίνωσε ότι καταργεί τη συνθήκη περί κατανομής των υδάτινων πόρων ως αντίποινα για τη χειρότερη επίθεση στο ινδικό κομμάτι του Κασμίρ, που στις 22 Απριλίου άφησε 26 νεκρούς, ήταν το προοίμιο της ανάφλεξης.

Pakistani accounts and channels publish photos of Indian dam on Indus River pic.twitter.com/n7UBzjCpTk — Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 7, 2025

Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε επίσημα τη χρησιμοποίηση των υδάτινων πόρων του Κασμίρ ως πολεμικού όπλου εναντίον των γειτόνων του, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. «Το νερό (του Ινδού και άλλων ποταμών), που ανήκει στην Ινδία, θα εξυπηρετεί στο εξής αποκλειστικά τα ινδικά συμφέροντα», δήλωσε ο Ινδός Πρωθυπουργός. Τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης συστρατεύθηκαν με την Κυβέρνηση, σε μια χώρα που η κοινή γνώμη εξοργίστηκε από τις επιθέσεις της 22ας Απριλίου, κατηγορώντας ως υπαίτιο το Πακιστάν.