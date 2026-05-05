Οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμούν ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν δεν επηρέασαν ιδιαίτερα το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, οι εν λόγω υπηρεσίες θεωρούν ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν το Ιράν για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο, δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα, πριν από τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου Ιουνίου, ότι το Ιράν θα μπορούσε να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα σε περίπου τρεις έως έξι μήνες.

Μετά τα χτυπήματα του Ιουνίου από τις ΗΠΑ, που έπληξαν τα πυρηνικά συγκροτήματα Νατάνζ, Φόρντοου και Ισφαχάν, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών μετέφεραν αυτό το χρονοδιάγραμμα σε περίπου εννέα μήνες έως ένα χρόνο.

Τώρα όμως, μετά από δύο μήνες πολέμου και βομβαρδισμών, οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, στο ένα έτος, παρόλο που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον κήρυξε για να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αναπτύξει μια πυρηνική βόμβα.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου επικεντρώθηκαν σε συμβατικούς στρατιωτικούς στόχους, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει πλήξει μια σειρά από σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Όμως, το αμετάβλητο χρονοδιάγραμμα υποδηλώνει ότι η παρεμπόδιση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, μπορεί να απαιτήσει την καταστροφή ή την απομάκρυνση του εναπομείναντος αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, σημειώνεται στο ρεπορτάζ του Reuters.

Το πυρηνικό πρόγραμμα αντικείμενο των διαπραγματεύσεων

Ο πόλεμος έχει σταματήσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν για εκεχειρία στις 7 Απριλίου για την επιδίωξη της ειρήνης. Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές, καθώς και οι δύο πλευρές φαίνονται βαθιά διχασμένες και καθώς το Ιράν έχει πνίξει την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ, μπλοκάροντας περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και πυροδοτώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, έχει δηλώσει δημόσια πως οι ΗΠΑ στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Ο φορέας του ΟΗΕ για τα πυρηνικά δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου. Θεωρεί ότι περίπου η μισή ποσότητα ήταν αποθηκευμένη σε ένα υπόγειο συγκρότημα σηράγγων στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Ισφαχάν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το συνολικό απόθεμα θα ήταν αρκετό για 10 βόμβες, εάν εμπλουτιστεί περαιτέρω.