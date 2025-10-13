Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, μία συνάντηση μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ με τους ηγέτες της Χαμάς, φέρεται να αποτέλεσε το «κλειδί» για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.

Επισημαίνεται ότι οι ηγέτες της Χαμάς εξέφραζαν φόβους ότι μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα ξεκινούσε εκ νέου τον πόλεμο.

Πηγή ανέφερε στο Axios ότι προκειμένου να υπάρξει deal, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ έπρεπε να συναντήσουν τους ηγέτες της Χαμάς, προκειμένου να τους διαβεβαιώσουν ότι ο Τραμπ δεν θα επέτρεπε τη συνέχιση του πολέμου, αρκεί εκείνοι να τηρούσαν τη συμφωνία.

Πριν αναχωρήσουν για την Αίγυπτο, ο Τραμπ είχε επιτρέψει σε Γουίτκοφ και Κούσνερ να συναντηθούν με τη Χαμάς, αν αυτό κρινόταν απαραίτητο.

Όταν λοιπόν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι έφτασαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές, και συγκεκριμένα το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε το «πράσινο φως».

Οι μεσολαβητές από το Κατάρ βρέθηκαν στην βίλα του Γουίτκοφ στο «Four Seasons» και του είπαν ότι οι συνομιλίες είχαν φτάσει σε αδιέξοδο. Επίσης ρώτησαν αν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν έτοιμοι να συναντήσουν τη Χαμάς, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

«Πιστεύουμε ότι αν τους συναντήσετε και τους σφίξετε το χέρι, θα επιτευχθεί συμφωνία», είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ στον Γουίτκοφ.

Η συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με τους ηγέτες της Χαμάς

Για λίγα λεπτά, σύμφωνα με το Axios, Γουίτκοφ και Κούσνερ μπήκαν σε μια άλλη βίλα στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Εκεί, βρισκόταν οι επικεφαλής των Mυστικών Yπηρεσιών της Αιγύπτου και της Τουρκίας, ανώτεροι αξιωματούχοι του Κατάρ και οι τέσσερις ανώτεροι ηγέτες της Χαμάς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Η ομάδα της Χαμάς είχε ως επικεφαλής τον Khalil al-Hayya, ο οποίος είχε επιβιώσει από μια ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας στη Ντόχα, τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 45 λεπτά και ο Γουίτκοφ είπε στη Χαμάς ότι οι όμηροι ήταν πλέον «περισσότερο βάρος παρά πλεονέκτημα για εσάς». Ήταν καιρός να προχωρήσουν στην πρώτη φάση της συμφωνίας και να «φέρουν τους ανθρώπους πίσω και στις δύο πλευρές των συνόρων», φέρεται να τους είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ο Al-Hayya ρώτησε αν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν κάποιο μήνυμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο. «Το μήνυμα του Τραμπ είναι ότι θα σας αντιμετωπίσουν δίκαια και ότι υποστηρίζει και τα 20 σημεία του ειρηνευτικού του σχεδίου και θα φροντίσει να εφαρμοστούν όλα», είπε ο Γουίτκοφ σύμφωνα με την πηγή.

Μετά το τέλος της συνάντησης, οι ηγέτες της Χαμάς βρέθηκαν σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο με τους μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Λίγα λεπτά αργότερα, ο επικεφαλής των αιγυπτιακών Μυστικών Υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ, επέστρεψε με τους ομολόγους του από την Τουρκία και το Κατάρ. «Με βάση τη συνάντηση που μόλις είχαμε, έχουμε μια συμφωνία», είπε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Μία εκ των πηγών σχολιάζει ότι η προθυμία των Γουίτκοφ και Κούσνερ να συναντήσουν τη Χαμάς, παρά τους πολιτικούς κινδύνους, έδειξε στην οργάνωση ότι οι ΗΠΑ είχαν λάβει σοβαρά το ζήτημα επίτευξης και εφαρμογής της συμφωνίας.

«Γι’ αυτό, όταν οι απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ έδωσαν το λόγο τους ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί πλήρως, το πίστεψαν».