Μια αιφνιδιαστική, μη προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα (19/10) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την είδηση για το ταξίδι-αστραπή έφερε στο φως ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με άριστη γνώση των γεγονότων.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η επίσκεψη του επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, ούτε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, αλλά ούτε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον έχουν επιβεβαιώσει τις σχετικές πληροφορίες.

Η φερόμενη άφιξη του Αμερικανού υπουργού καταγράφεται σε μια εξαιρετικά κομβική συγκυρία για το εσωτερικό του Ισραήλ, ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται στη χώρα μετά την πρωτοφανή εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η επίθεση εκείνη συγκλόνισε το εβραϊκό κράτος και αποτέλεσε τον καταλύτη για να βυθιστεί ολόκληρη η Μέση Ανατολή στο χάος, οδηγώντας σε εκτεταμένες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο, αλλά και σε ευθεία σύγκρουση με το Ιράν.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο και ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει φροντίσει το τελευταίο διάστημα να παρέμβει στις εσωτερικές εξελίξεις της συμμάχου χώρας, εκφράζοντας δημόσια και ξεκάθαρα την πλήρη στήριξή του στο πρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες.