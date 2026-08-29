Μια πρωτοφανής υπόθεση διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος αποκαλύφθηκε στην Κύπρο, όπου τρεις άνδρες ξένης καταγωγής συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τον σχεδιασμό της δολοφονίας δύο διδύμων που επρόκειτο να φτάσουν στο νησί για διακοπές.

Η πλεκτάνη κατέρρευσε όταν η εγκληματική ομάδα επιχείρησε να στρατολογήσει εκτελεστή μέσω διαδικτύου, πέφτοντας στην παγίδα μυστικού Δανού αστυνομικού.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι διέταξε την οκταήμερη κράτηση των υπόπτων, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συνεργασία με την Europol.

Η παγίδα της δανικής Αστυνομίας και το συμβόλαιο των 85.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι τρεις συλληφθέντες δεν θεωρούνται οι εγκέφαλοι της οργάνωσης, αλλά τα μέλη που ανέλαβαν τη διοικητική υποστήριξη και τη διακίνηση του χρήματος στο πεδίο.

Οι πραγματικοί εντολείς αναζήτησαν επαγγελματία εκτελεστή μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, έπεσαν σε ειδική παγίδα που είχε στήσει η Αστυνομία της Δανίας, η οποία χρησιμοποιεί συστηματικά μυστικούς πράκτορες στον ψηφιακό χώρο για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που στρατολογούν εκτελεστές έναντι κρυπτονομισμάτων.

Ο μυστικός Δανός αστυνομικός, προσποιούμενος τον εκτελεστή, ήρθε σε επαφή με τον συντονιστή της συνωμοσίας, ο οποίος του προσέφερε αμοιβή 85.000 ευρώ (650.000 δανικές κορώνες) για την εξόντωση των δύο αδελφών.

Μάλιστα, ο εντολέας διαβεβαίωνε τον «εκτελεστή» ότι τοπικές αρχές θα δωροδοκούνταν ώστε να μην υπάρχει αστυνομική παρουσία στον τόπο του εγκλήματος.

Από την Κοπεγχάγη στη Λάρνακα και την Αγία Νάπα

Όταν ο μυστικός πράκτορας συνειδητοποίησε ότι ο τόπος εκτέλεσης του συμβολαίου ήταν η Κύπρος, ενημέρωσε άμεσα την Europol και την Αστυνομία Κύπρου.

Στις 24 Αυγούστου 2026, ο Δανός αστυνομικός ταξίδεψε από την Κοπεγχάγη στην Κύπρο, συνοδευόμενος από κλιμάκιο Δανών ερευνητών. Η επιχείρηση εξελίχθηκε ως εξής:

Λάρνακα: Μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal, ο αστυνομικός έλαβε οδηγίες και παρέλαβε το προκαταρκτικό ποσό των 200 ευρώ.

Μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal, ο αστυνομικός έλαβε οδηγίες και παρέλαβε το προκαταρκτικό ποσό των 200 ευρώ. Αγία Νάπα: Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ξενοδοχείο της Αγίας Νάπας. Εκεί έλαβε μήνυμα για νέο σημείο παραλαβής χρημάτων, όπου εντόπισε άτομο με μαύρα ρούχα να αφήνει φάκελο στο τιμόνι λευκού οχήματος.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ξενοδοχείο της Αγίας Νάπας. Εκεί έλαβε μήνυμα για νέο σημείο παραλαβής χρημάτων, όπου εντόπισε άτομο με μαύρα ρούχα να αφήνει φάκελο στο τιμόνι λευκού οχήματος. Παρακολούθηση: Οι κυπριακές αρχές έθεσαν αμέσως υπό στενή παρακολούθηση το ενοικιαζόμενο όχημα των υπόπτων, επιβεβαιώνοντας τις κινήσεις τους.

Οι κυπριακές αρχές έθεσαν αμέσως υπό στενή παρακολούθηση το ενοικιαζόμενο όχημα των υπόπτων, επιβεβαιώνοντας τις κινήσεις τους. Παράδοση 1.000 ευρώ: Σε επόμενο ραντεβού, οι ύποπτοι άφησαν ένα χαρτόκουτο με 1.000 ευρώ πίσω από ένα κάδο απορριμμάτων.

Τα προφίλ των υπόπτων και η επίσημη ανακοίνωση

Η επιχείρηση κορυφώθηκε στις 27 Αυγούστου με τη σύλληψη των τριών ανδρών.

Κατά την ανάκριση, ο πρώτος ύποπτος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές. Αντίθετα, για τον δεύτερο διαπιστώθηκε ότι βαρύνεται με πλούσιο ποινικό μητρώο στη χώρα του για εκβιασμούς και απειλές, ενώ καταζητείται για αδικήματα παράνομης οπλοφορίας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία Κύπρου υπογράμμισε:

«Η επιχείρηση υπογραμμίζει τη σημασία της ταχύτητας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση νέων μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Η Αστυνομία συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία της με την Europol και τις ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου».

Από τα προκαταρκτικά ευρήματα της ειδικής ανακριτικής ομάδας του Αρχηγείου Αστυνομίας προκύπτει ότι η υπόθεση αποτελεί μεταφερόμενο ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ξένων εγκληματικών ομάδων και δεν συνδέεται με το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο.