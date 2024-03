Nέα σενάρια για την κατάσταση της υγείας της Κέιτ Μίντλετον πυροδότησε η απόφαση μεγάλων φωτοειδησεογραφικών πρακτορείων να αποσύρουν την πρώτη επίσημη φωτογραφία της μελλοντικής βασίλισσας της Αγγλίας μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, καθώς όπως υποστηρίζουν πρόκειται για προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κάθριν, ευχαρίστησε τη βρετανική κοινή γνώμη για τα μηνύματα υποστήριξης στο πρώτο δημόσιο μήνυμά της, μετά από τη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιανουάριο και το παλάτι έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της, στην οποία ποζάρει μαζί με τα παιδιά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Associated Press (ΑP), το Reuters, το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) και το Getty Images έδωσαν οδηγίες στους πελάτες τους να μη χρησιμοποιούν τη φωτογραφία της Κέιτ με τα τρία παιδιά της, που είχε δώσει στη δημοσιότητα το παλάτι του Κένσινγκτον.

«Μετά από πιο επισταμένη επιθεώρηση, φαίνεται ότι η πηγή έχει αλλοιώσει την εικόνα» ανέφερε σε ενημέρωσή του το Associated Press με εκπρόσωπό του να δηλώνει στην Telegraph ότι «η φωτογραφία παρουσιάζει μια ασυνέπεια στην ευθυγράμμιση του αριστερού χεριού της πριγκίπισσας Σάρλοτ».

Το AP ανέφερε ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή επειδή «μετά από πιο επισταμένη επιθεώρηση, φαίνεται ότι η πηγή έχει αλλοιώσει την εικόνα» και η φωτογραφία έδειχνε «μια ασυνέπεια στην ευθυγράμμιση του αριστερού χεριού της πριγκίπισσας Σάρλοτ», της κόρης της Κέιτ Μίντλετον.

Το Γαλλικό Πρακτορείο τόνισε ότι η φωτογραφία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί είχε «πειραχτεί», χωρίς να δώσει διευκρινίσεις, ενώ το Reutes σημείωσε ότι έσβησε τη φωτογραφία «μετά από εξέτασή της μετά τη δημοσίευση».

Το θέμα δεν άργησε να πάρει διαστάσεις, με αρκετούς χρήστες των social media να επισημαίνουν και άλλες τέτοιες «ανωμαλίες»

Το φερμουάρ στη ζακέτα της πριγκίπισσας δεν φαίνεται να είναι σωστά τοποθετημένο, τα μαλλιά της Σαρλότ στον δεξί της ώμο είναι πολύ πιο κοντά από εκείνα στον αριστερό της. Επίσης το μανίκι αλλά και η φούστα της Σαρλότ δεν έχουν την εμφάνιση που θα έπρεπε για τη στάση στην οποία βρίσκεται. Το πιο σημαντικό εύρημα όμως είναι ότι η πριγκίπισσα φωτογραφίζεται χωρίς να φορά ούτε τη βέρα της.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024