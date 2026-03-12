Η πρώτη γραπτή δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δεν κατάφερε να «διαλύσει» την αμφιβολία και τα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε βίντεο ούτε ηχογραφημένο μήνυμα του, που να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ασκεί ενεργά τα νέα του καθήκοντα.

“There has been no sight, or photo, or video of the new supreme leader, Mojtaba Khamenei, since his wife was killed and his father was killed… [H]e may even be dead…”@meforum‘s @mrubin1971 reacts to the latest from Iran. pic.twitter.com/kNskQkuh7I — Tony Perkins (@tperkins) March 12, 2026

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να επέζησε από την επίθεση της 28ης Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Sun, ο 56χρονος ηγέτης έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ενδέχεται να έχει χάσει τουλάχιστον το ένα πόδι του και να έχει τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, πιθανότατα στο συκώτι ή στο στομάχι.

Mojtaba Khamenei is not seen or heard in the statement, released on state TV and social media amid mounting speculation about his health. He is quoted saying the Strait of Hormuz will stay closed and the regime will keep targeting US bases | FOLLOW LIVE https://t.co/aoDldcMm1M — The Australian (@australian) March 12, 2026



Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα υποστηρίζουν ακόμη ότι ενδέχεται να έχουν ακρωτηριαστεί ένα ή και τα δύο πόδια του, ενώ τα εσωτερικά τραύματα θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι σε κώμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της ισραηλινής κυβέρνησης που επικαλείται η ίδια εφημερίδα, η κατάσταση της υγείας του δεν επηρεάζει ουσιαστικά την πορεία του πολέμου, καθώς την πραγματική εξουσία φέρεται να ασκεί το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο φέρεται να έχει αποφασίσει τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, πηγές από την Τεχεράνη που επικαλείται η Daily Mail αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Sina, στην ιστορική συνοικία της ιρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα του νοσοκομείου έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ η περιοχή φυλάσσεται αυστηρά.

Al Arabiya Advisor Raghida Dergham discusses what is known about the health of Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei.#Iran #Khamenei @raghidadergham pic.twitter.com/F659LHdwHH — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 12, 2026

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν φέρεται να βρίσκεται υπό την επίβλεψη του υπουργού Υγείας της χώρας, Μοχάμαντ Ρεζά Ζαφαργκάντι, ο οποίος θεωρείται από τους πιο έμπειρους χειρουργούς στο Ιράν και διαθέτει πολυετή εμπειρία από την περίοδο του πολέμου Ιράν–Ιράκ, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην ιατρική ομάδα συμμετέχει και ο χειρουργός Μοχάμαντ Μαράσι, ο οποίος συνδέεται συγγενικά με την οικογένεια του πρώην προέδρου Ακμπάρ Χασέμι Ραφσαντζανί. Επιπλέον, αναφέρεται ότι πριν από δύο ημέρες ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επισκέφθηκε το νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.