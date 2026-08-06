Βαθαίνει επικίνδυνα το μυστήριο γύρω από την τύχη και την πραγματική κατάσταση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά τις νέες αποκαλύψεις για μια πρωτοφανή συνάντηση που είχε μαζί του ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε το αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Iran International, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το τετ-α-τετ δεν ήταν απλώς ασυνήθιστες, αλλά άγγιξαν τα όρια του παραλόγου, προκαλώντας την έντονη οργή του Ιρανού προέδρου.

Συνάντηση λίγων λεπτών σε όχημα με φιμέ τζάμια

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πηγές, ο Πεζεσκιάν μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε μυστική τοποθεσία στην Τεχεράνη. Εκεί, οδηγήθηκε σε ένα όχημα με σκουρόχρωμα (φιμέ) τζάμια, στο πίσω κάθισμα του οποίου βρισκόταν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η συνομιλία διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, χωρίς να επιτραπεί στον πρόεδρο να ανταλλάξει χειραψία ή έστω να δει το πρόσωπο του συνομιλητή του. Η επικοινωνία ήταν αποκλειστικά προφορική, με αποτέλεσμα ο Πεζεσκιάν να αποχωρήσει οργισμένος, θεωρώντας τη μεταχείριση αυτή άκρως ταπεινωτική.

Μάλιστα, μέλη του προεδρικού του περιβάλλοντος αποκάλυψαν ότι, αμέσως μετά την επιστροφή του, ο πρόεδρος εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για το αν το άτομο μέσα στο όχημα ήταν πράγματι ο Ανώτατος Ηγέτης, καθώς δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του με τα ίδια του τα μάτια.

Τα σενάρια για σοβαρή παραμόρφωση και η πολύμηνη εξαφάνιση

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από φήμες που κυκλοφορούν για την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Τον περασμένο Απρίλιο, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές από τον στενό κύκλο της ηγεσίας, είχε μεταδώσει ότι ο Χαμενεΐ είχε υποστεί βαρύτατους τραυματισμούς και σοβαρή παραμόρφωση στο πρόσωπο και στο πόδι κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στις 28 Φεβρουαρίου -επίθεση στην οποία έχασε τη ζωή του ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα, το Iran International αποκαλύπτει ότι η συνάντηση εγκρίθηκε μόνο αφού ο Πεζεσκιάν ζήτησε επανειλημμένα ακρόαση, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει ακόμη και με παραίτηση.

Στα τυφλά και οι ξένες δυνάμεις

Το κλίμα αβεβαιότητας εντείνεται από το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κανένα οπτικό ή ηχητικό ντοκουμέντο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εδώ και σχεδόν πέντε μήνες, από την ημέρα δηλαδή που ανέλαβε τα ηνία της χώρας.

Χαρακτηριστικό της σύγχυσης είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα πεπεισμένος κατά 90% ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, την ώρα που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει ότι βρίσκεται στη ζωή. Από την πλευρά του, ακόμη και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, παραδέχθηκε ότι δεν έχει δει από κοντά τον νέο Ανώτατο Ηγέτη, σημειώνοντας πως ελάχιστα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτόν.