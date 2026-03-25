Πάνω από 350 χρόνια μετά το θάνατο του θρυλικού Γάλλου Ντ’Αρτανιάν, βρέθηκαν λείψανα κάτω από το δάπεδο μιας εκκλησίας στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, τα οποία ενδέχεται να ανήκουν στον ίδιο.

Ο Γιος Βάλκε, διάκονος στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Μάαστριχτ, βοήθησε στην ανασκαφή του σκελετού και δηλώνει 99% σίγουρος ότι τα λείψανα ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατ ντε Καστελμόρ, στενό συνεργάτη του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκο ΙΔ’ (βασιλιά ήλιου), ο οποίος ήταν γνωστός ως κόμης Ντ’Αρτανιάν.

Ο Ντ’Αρτανιάν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Μάαστριχτ το 1673, αλλά αργότερα αποθανατίστηκε στις περιπετειώδεις ιστορίες του Αλέξανδρου Δουμά ως φίλος των Τριών Σωματοφυλάκων. Για πολύ καιρό κυκλοφορούσαν φήμες ότι τα λείψανά του είχαν ταφεί στην εκκλησία, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε βρεθεί καμία απόδειξη.

Ο διάκονος Βάλκε δήλωσε στο BBC ότι μέχρι τώρα κανείς δεν είχε σκάψει κάτω από το δάπεδο, αλλά καθώς μερικά πλακάκια είχαν σπάσει, αποφασίστηκε να ρίξουν μια ματιά. Αρχικά βρήκαν έναν τοίχο και έβγαλαν μια βούρτσα για να σκάψουν πιο βαθιά.

Τι λέει αρχαιολόγος

Τότε κλήθηκε ένας αρχαιολόγος, ο οποίος ανακάλυψε το σκελετό ακριβώς κάτω από το σημείο όπου βρισκόταν η Αγία Τράπεζα πριν από 200 χρόνια. «Μείναμε σιωπηλοί όταν βρήκαμε το πρώτο κόκαλο», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρχαν αρκετές ενδείξεις που υποδείκνυαν ότι ο σκελετός ανήκε στο δεξί χέρι του βασιλιά «ήλιου». «Είχε ταφεί σε ιερό έδαφος κάτω από το σημείο όπου βρισκόταν η Αγία Τράπεζα. Βρήκαμε τη σφαίρα που έβαλε τέλος στη ζωή του και βρήκαμε ένα νόμισμα του 1660 στον τάφο του, το οποίο ανήκε στον επίσκοπο που τέλεσε τη λειτουργία για τον βασιλιά ήλιο», δήλωσε.

Ο αρχαιολόγος που συμμετείχε στην ανασκαφή είναι επιφυλακτικός. «Είμαι επιστήμονας, αλλά οι προσδοκίες μου είναι υψηλές», δήλωσε ο Βιμ Ντάικμαν στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Omroep Limburg, προσθέτοντας ότι προτιμά να περιμένει την επιβεβαίωση της ταυτότητας του σκελετού μέσω DNA.

Έχει ληφθεί δείγμα από τα λείψανα και αναλύεται στη Γερμανία, ενώ μερικά από τα οστά έχουν μεταφερθεί στην ολλανδική πόλη Ντεβέντερ για να εκτιμηθεί η ηλικία του σκελετού, η προέλευσή του και αν είναι άνδρας ή γυναίκα.

«Ερευνώ τον τάφο του Ντ’Αρτανιάν εδώ και 28 χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου», δήλωσε ο Ντίκμαν.

Πιστεύεται ότι ο Ντ’Αρτανιάν πυροβολήθηκε στο λαιμό ενώ ο Λουδοβίκος προσπαθούσε να καταλάβει το Μάαστριχτ. Ο γαλλικός στρατός αποφάσισε να θαφτεί στην περιοχή λόγω καλοκαιριού ενώ το στρατόπεδο είχε στηθεί κοντά στην εκκλησία, στα νοτιοδυτικά του σημερινού Μάαστριχτ.

Αν και ο Ντ’Αρτανιάν βασίστηκε σε ιστορικό πρόσωπο, οι Τρεις Σωματοφύλακες ήταν φανταστικοί χαρακτήρες που πιθανόν εμπνεύστηκαν από τρία μέλη ενός ελίτ σώματος που παρείχε προστασία στον βασιλιά και συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πηγή: BBC