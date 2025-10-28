Μια φλεγόμενη πράσινη πύρινη σφαίρα φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μόσχα στις 27 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας θεωρίες για UFO και εξωγήινους.

Το γεγονός ώθησε ακόμη και τους Ρώσους επιστήμονες να αντιδράσουν. Τη «ζωηρή σφαίρα» που «τρύπησε» τον ουρανό την είδε χιλιάδες κόσμος και κανείς δεν μπορούσε να βρει μια κατάλληλη εξήγηση για το φαινόμενο.

Σε βίντεο που έγιναν viral στο X και το Telegram, μια πράσινη σφαίρα φαίνεται να πετάει στον ουρανό, αφήνοντας πίσω της μια πολύχρωμη ουρά. Η κίνηση και η ταχύτητά της δεν είναι συμβατές με εκείνες των αντικειμένων που συνήθως παρατηρούνται στον ουρανό.

Πολλοί σχολίασαν και είπαν πως το άγνωστο αντικείμενο θα μπορούσε να είναι ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο ή αποτέλεσμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με πολλούς επιστήμονες όμως να απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Παρά την μάλλον περίεργη τροχιά, εμφάνιση και συμπεριφορά του αντικειμένου, οι επιστήμονες έσπευσαν να καταρρίψουν τις θεωρίες που κυκλοφορούσαν. Αντ’ αυτού, το περιόρισαν στο ότι είναι ένα τεχνητό αντικείμενο.

Επιμέλεια: Xρύσανθος Αναγνώστου