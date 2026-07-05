Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Έξι κομμάτια ύποπτων διαστημικών συντριμμιών που βρέθηκαν ξεβρασμένα σε παραλίες του βόρειου Κουίνσλαντ θα μπορούσαν να είναι «διαστημικές μπάλες» που συχνά απομένουν από εκτοξεύσεις πυραύλων, σύμφωνα με έναν ειδικό.

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι εργάζεται για τον προσδιορισμό της φύσης και της προέλευσης των μυστηριωδών αντικειμένων τα οποία η αστυνομία είπε ότι ήταν ύποπτα ότι περιείχαν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Οι αναφορές έδειξαν ότι τα αντικείμενα, που ξεβράστηκαν σε παραλίες στην περιοχή Φόρεστ του Τάουνσβιλ, φαινόταν να είναι μεγάλες σφαίρες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συνολικά έξι αντικείμενα βρέθηκαν ξεβρασμένα σε παραλίες.

Πέντε είχαν «ασφαλιστεί σε βαρέλια» και το έκτο «κατέστη ασφαλές» την Κυριακή, είπε ένας εκπρόσωπος.

Ένα τοπικό μαγαζί που πουλάει τσιπς, το Forrest Beach Takeaway, άρχισε να πουλάει ένα «διαστημικό κουτί με άχρηστα σνακ», με έναν μαυροπίνακα να λέει «σε αντίθεση με κάποια πράγματα που ξεβράζονται στην παραλία μας, θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτά τα αντικείμενα».

Η αστυνομία είπε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για την τοπική κοινότητα και η αστυνομία δεν ερευνά το περιστατικό».

Μια δήλωση της πυροσβεστικής ανέφερε: «Είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα συντρίμμια στην περιοχή τις επόμενες ημέρες» και ενώ «προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για την τοπική κοινότητα», οι ντόπιοι θα πρέπει να ελέγχουν τις πληροφορίες που παρέχονται από την Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία. «Η φύση των συντριμμιών και η προέλευσή τους εξακολουθούν να προσδιορίζονται», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ένας εκπρόσωπος της Αυστραλιανής Διαστημικής Υπηρεσίας, η οποία συνεργάζεται με την αστυνομία και την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης, επιβεβαίωσε ότι τα αντικείμενα θεωρούνταν ότι ήταν διαστημικά συντρίμμια.

Μια δήλωση ανέφερε: «Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία υποστηρίζει τις τοπικές αρχές σε σχέση με τα ύποπτα διαστημικά σκουπίδια που βρίσκονται στην παραλία Φόρεστ στο Βόρειο Κουίνσλαντ. Η Υπηρεσία εργάζεται για να προσδιορίσει τη φύση των συντριμμιών και την προέλευσή τους».

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Άλις Γκόρμαν, διαστημική αρχαιολόγος και ειδικός στα διαστημικά σκουπίδια στο Πανεπιστήμιο Flinders, εξέτασε το υλικό ειδήσεων και είπε ότι τα αντικείμενα δεν φαίνεται να έχουν ενδείξεις καύσης ή καψίματος.

«Αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να προέρχονται από ένα στάδιο πυραύλων – ίσως ένα πρώτο ή δεύτερο στάδιο – που έχει πέσει πίσω στη Γη ενώ το υπόλοιπο στάδιο συνεχίζει να παραδίδει ένα ωφέλιμο φορτίο στο διάστημα», είπε.

«Φαίνεται να είναι συνεπή με αυτό που θεωρείται ως μέρος ενός συστήματος καυσίμου. Είναι δοχεία καυσίμου υπό πίεση κατασκευασμένα από κράματα τιτανίου με πολύ υψηλό σημείο τήξης.

«Είναι στην πραγματικότητα γνωστά ως διαστημικές μπάλες και μπορούν να βρεθούν χρόνια μετά την εκτόξευση. Ίσως δεν είναι κάτι που θα είχε δει κανείς [να προσγειώνεται]».

Η Γκόρμαν είπε ότι είναι επίσης πιθανό τα αντικείμενα να μην προέρχονται από τη διαστημική βιομηχανία αλλά να είναι θαλάσσιας προέλευσης.

Αλλά είπε ότι εάν τα αντικείμενα είναι διαστημικές μπάλες, θα μπορούσαν να περιέχουν λίγη εναπομείνασα υδραζίνη – ένα εξαιρετικά τοξικό καύσιμο πυραύλων.

Οι διαστημικές μπάλες – που δεν πρέπει να συγχέονται με την αμερικανική διαστημική κωμωδία της δεκαετίας του 1980 – ήταν «το πιο συχνό κομμάτι διαστημικών σκουπιδιών», είπε η Γκόρμαν, και είχαν βρεθεί σε όλο τον κόσμο.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 30,000 κομμάτια συντριμμιών – από δορυφόρους που λειτουργούν μέχρι εξαρτήματα από εκτοξεύσεις πυραύλων – σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη.

«Τα διαστημικά σκουπίδια συνήθως πετούν πάνω από τη θάλασσα, αλλά η Αυστραλία είναι μια πολύ μεγάλη χερσαία μάζα, οπότε λαμβάνουμε μια λογική ποσότητα διαστημικών σκουπιδιών», είπε η Γκόρμαν.

Είπε ότι τα διαστημικά σκουπίδια ήταν ένα αυξανόμενο πρόβλημα με την απότομη αύξηση των εκτοξεύσεων στο διάστημα.

«Είχαμε περισσότερες εκτοξεύσεις στο διάστημα τα τελευταία πέντε χρόνια από ό,τι σε ολόκληρη την ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται περισσότερες επανείσοδοι».