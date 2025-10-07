Θλίψη, αλλά και πολλά ερωτηματικά, έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία ο θάνατος μιας 24χρονης Ουαλής, η οποία πέθανε λίγες μέρες μετά την επιστροφή της από διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο. Οι γιατροί που την εξέτασαν στο Λονδίνο μίλησαν, για αλλεργία χωρίς όμως να της δώσουν σαφή διάγνωση και την έστειλαν στο σπίτι.

Η Τζόρτζια Τέιλορ, η οποία εργαζόταν στο Λονδίνο, είχε εισαχθεί εσπευσμένα στις 20 Αυγούστου για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή μια μέρα αργότερα στις 21 Αυγούστου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Λίγες μέρες πριν, έκανε οικογενειακές διακοπές στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η κοπέλα είχε εξεταστεί επανειλημμένα από γιατρούς μέσα στο καλοκαίρι για διάφορα συμπτώματα που παρουσίαζε, ωστόσο οι ειδικοί είχαν αποφανθεί ότι επρόκειτο για αλλεργία και την είχαν στείλει σπίτι.

Τα συμπτώματα αλλεργίας και η διάγνωση που δεν έγινε

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Τέιλορ παρουσίασε εξανθήματα στα δάχτυλα. Οι δικοί της τής συνέστησαν να σταματήσει να φοράει δαχτυλίδια, πιστεύοντας ότι μπορεί να κάνει κάποια αντίδραση σε αυτά.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε … Το πρόσωπό της πρήστηκε και εμφανίστηκε ένα ακόμη εξάνθημα στο χέρι της. Ένας γιατρός που επισκέφθηκε στο Λονδίνο της χορήγησε αντισταμινικά και υδροκορτιζόνη, θεωρώντας ότι επρόκειτο για κάποιου είδους αλλεργία.

Τα συμπτώματα της Τέιλορ όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά το πρήξιμο στο πρόσωπό της ήταν τόσο έντονο που χρειάστηκε να λείψει από τη δουλειά της. Λίγες ημέρες αργότερα, πήγε στα Επείγοντα με δύσπνοια, όμως οι γιατροί, αφού την υπέβαλαν σε κάποιες απλές εξετάσεις, την έστειλαν πάλι σπίτι με περισσότερα αντισταμινικά.

Στις αρχές Αυγούστου η 24χρονη άρχισε να αισθάνεται καλύτερα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη Ζάκυνθο, ένιωσε ξαφνικά έναν επίμονο πόνο στη δεξιά γάμπα, ενώ περπατούσε σε λόφο. Η μητέρα της, θυμάται πως η κόρη της «σχεδόν δεν μπορούσε να περπατήσει», όμως μετά από μια επίσκεψη σε φαρμακείο, όπου της δόθηκαν παυσίπονα και ιβουπροφαίνη (αντιφλεγμονώδες) σε μορφή τζελ, ο πόνος υποχώρησε.

Μετά την επιστροφή της στη Μεγάλη Βρετανία, ο πόνος επέστρεψε και ήταν πιο έντονος. Στις 20 Αυγούστου έκλεισε ραντεβού για φυσικοθεραπεία, αλλά λίγο μετά έστειλε μήνυμα στη μητέρα της, λέγοντας πως δεν αισθανόταν καλά και έπρεπε να πάει στο Νοσοκομείο. «Φτάσαμε στο Νοσοκομείο και μετά όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα», περιγράφει η μητέρα της.

Λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της, η 24χρονη πέθανε. Η αιτία θανάτου της δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη. «Κάθε πρωί ξυπνάμε και λέμε “πώς έγινε αυτό;”», λένε. Ο αδελφός της, Τζο, την περιγράφει ως ένα άτομο γεμάτο ενέργεια, που όλοι αγαπούσαν.