Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα (1/6) εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο το οποίο ανήκει στον νοτιοκορεατικό όμιλο όπλων και αεροναυπηγικής Hanwha Aerospace, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά.

Η έκρηξη γνωστοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε βιομηχανική μονάδα στη Ντέτζον, στην κεντρική Νότια Κορέα, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ.

Η Hanwha Aerospace είναι ένας μεγάλος νοτιοκορεατικός εργολάβος του αμυντικού τομέα, που εξειδικεύεται στην παραγωγή κατευθυνόμενων όπλων, συστημάτων πυροβολικού και αεροδιαστημικών εξαρτημάτων.

«Τέσσερις θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί σε αυτό το στάδιο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ντέτζον, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, για τα αίτια της έκρηξης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, οι αρχές πιστεύουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο εργοστάσιο.

«Οι ακριβείς συνθήκες και η έκταση της ζημιάς δεν έχουν ακόμη πλήρως διαπιστωθεί. Η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί πλήρως υπό έλεγχο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Hanwha Aerospace.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ έδωσε εντολή σε αξιωματούχους να κινητοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, τόνισε το προεδρικό γραφείο.