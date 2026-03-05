Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς που βρίσκονται σε βιομηχανικές ζώνες κοντά στην Τεχεράνη, ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιδρομών.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη Abbas Abad, καθώς και στη βιομηχανική ζώνη Shenzar κοντά στο Sharif Abad, στην ανατολική Pakdasht. Τις επόμενες ώρες, ο IDF θα επιχειρήσει στην περιοχή, όπως έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρο το Ιράν, για να χτυπήσει στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του IDF στην περσική γλώσσα, υποστράτηγος (ε.α.) Καμάλ Πενχασί.

«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας ζητάμε να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή που αναφέρεται στον χάρτη», προσθέτει ο Καμάλ Πενχασί.