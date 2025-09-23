Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Ναι, το πιστεύω», απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφουυ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ωστόσο, απέφυγε να πει, εάν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν σε μια τέτοια ενέργεια.

«Εξαρτάται από τις περιστάσεις. Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί στο ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για την πορεία των συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και αν εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, απάντησε: «Θα σας πω σε περίπου έναν μήνα».

Επιπλέον, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως, εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό» σημείωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Τραμπ, αναμένεται να ασκήσει πίεση, προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Επίσης δήλωσε πως θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο, κι ότι πρόκειται να συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

U.S. President Donald J. Trump was asked just now if he thinks NATO countries should shoot down Russian aircraft that violate their airspace, to which he responds, “Yes I do.” Trump was then asked if he still “trusts” Russian President Vladimir Putin, answering, “I’ll let you… pic.twitter.com/sr5ONsqpXP — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Οι ερωτήσεις στον Αμερικανό πρόεδρο έγιναν με αφορμή την παραβίαση εναέριου χώρου στην Εσθονία από τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 χωρίς να λάβουν άδεια, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα ρωσικά drones και μαχητικά είχαν περάσει στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, για να αναχαιτιστούν από F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι θα καταρρίψουν ρωσικά μαχητικά ή drones σε περίπτωση νέων παραβιάσεων του νατοϊκού εναέριου χώρου, κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.