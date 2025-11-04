Nα μην εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάλεσε τον Ούγγρο πρωθυπουργό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα θέλαμε πράγματι ο Ούγγρος πρωθυπουργός να μας στηρίξει ή τουλάχιστον να μην μας μπλοκάρει», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τη διεύρυνση της ΕΕ που οργανώθηκε από το Euronews στις Βρυξέλλες.

Η διαδικασία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, η οποία άρχισε γρήγορα και αποφασιστικά την επομένη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έχει σταματήσει εδώ και αρκετούς μήνες.

Αυτή η ενταξιακή διαδικασία, μακρά και περίπλοκη, απαιτεί την ομοφωνία των 27 χωρών μελών σε κάθε νέο στάδιο. Αλλά ο Ούγγρος πρωθυπουργός αποφάσισε να παγώσει ντε φάκτο την ενταξιακή διαδικασία κάνοντας χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας που διαθέτει.

Ο Όρμπαν, που καλλιεργεί σχέσεις εγγύτητας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στην ΕΕ θα βλάψει την ΕΕ.

Χωρίς το πράσινο φως του Ούγγρου πρωθυπουργού δεν μπορεί να σημειωθεί καμιά πρόοδος.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Ανανγώστου