Ο Ουάνγκ Γι, Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, κάλεσε σήμερα τον Ισραηλινό ομόλογό του Γίντεον Σάαρ να «σταματήσουν αμέσως» τα πλήγματα κατά του Ιράν.

«Η Κίνα ζητεί την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου η σύγκρουση να μην επεκταθεί περαιτέρω και να μην γίνει ανεξέλεγκτη», δήλωσε ο Ουάνγκ.

Προσέθεσε ότι «η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εξαπολύεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν», επισημαίνοντας ότι «η ισχύς δεν μπορεί πράγματι να επιλύσει τα προβλήματα, μόνο να δημιουργήσει νέα προβλήματα και να έχει σοβαρές συνέπειες».

Ο Ουάνγκ επισήμανε επίσης ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών είχαν σημειώσει εμφανή πρόοδο, αλλά «δυστυχώς, η διαδικασία αυτή διακόπηκε από τους βομβαρδισμούς».