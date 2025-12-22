Μηνύματα ισχύος προς πάσα κατεύθυνση έστειλαν τη Δευτέρα από την Ιερουσαλήμ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τριμερή Σύνοδο Κορυφής.

«Σε όλους όσους φαντασιώνονται ότι θα εγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω να το ξεχάσουν, δεν πρόκειται να συμβεί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπονοώντας προφανώς την Τουρκία και το Ιράν.

«Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πραγματικές δημοκρατίες που έχουν υποστεί σκλαβιά και στερήσεις. Το Ισραήλ συμφώνησε να εμβαθύνει την συνεργασία ασφαλείας με την Ελλάδα και την Κύπρο», πρόσθεσε.

Παράλληλα επεσήμανε ότι «το Ισραήλ γνώριζε ότι το Ιράν διεξήγαγε πρόσφατα ασκήσεις», προσθέτοντας ότι «οι πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης θα συζητηθούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων πως «η συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί πυλώνα ευθύνης, σταθερότητας και κοινών συμφερόντων σε μια πολύπλοκη περιοχή. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την ενίσχυση της ασφάλειας, την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των λαών μας».

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις:

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε μεταξύ άλλων πως «δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά τις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα – Ισραήλ».

Μιλώντας κατά την κατ΄ιδίαν συνάντηση των τριών ηγετών, ανέφερε ακόμα ότι «οι χώρες μας είναι τρεις προβλέψιμες και αξιόπιστες χώρες σε μια περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας και παρά τις βαθιές γεωπολιτικές προκλήσεις και τις πιέσεις στον τομέα της ασφάλειας, η συνεργασία μας δεν έχει κλονιστεί. Αντιθέτως, έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστη, ανθεκτική και αξιόπιστη. Και αυτό συμβαίνει επειδή η συνεργασία μας βασίζεται στη διασύνδεση μας στον τομέα της πολιτικής, της οικονομίας, της ενέργειας, της άμυνας και της ασφάλειας. Προβλέπω στη σημερινή μας συζήτηση και το πιο σημαντικό, στο να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένα παραδοτέα που θα θέλαμε να δούμε τους επόμενους έξι μήνες ή μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ειδικά για τα θέματα με τα οποία συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, την άμυνα και ασφάλεια, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την πολιτική προστασία και άλλα».