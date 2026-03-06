Χιλιάδες ναυτικοί είναι παγιδευμένοι σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, αφότου τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ουσιαστικά για τη ναυτιλία, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στο Ιράν.

Η Βρετανική εφημερίδα The Guardian μίλησε με ένα μέλος πληρώματος ενός από τα ακινητοποιημένα δεξαμενόπλοια, που συνήθως μεταφέρει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

«Όταν ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν είχε δέκα ημέρες για να συμμορφωθεί με τη συμφωνία, αλλιώς θα συνέβαιναν άσχημα πράγματα, έκανα τους υπολογισμούς μου και σκέφτηκα ότι μπορεί να κολλήσουμε εδώ. Και κολλήσαμε», είπε ο ναυτικός.

Ο ναυτικός περιέγραψε πώς το πλήρωμα παρακολουθούσε εκρήξεις να φωτίζουν τον ουρανό, ενώ φόρτωναν το πλοίο με αργό πετρέλαιο σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα στον Κόλπο.

Αρχικά, το πλήρωμα είπε να σταματήσει τη φόρτωση, αλλά ώρες αργότερα τους ενημέρωσαν να επιστρέψουν και να συνεχίσουν τη διαδικασία.

«Τότε δεν είχαμε GPS, καμία επικοινωνία και βρισκόμασταν πάνω σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου που επιπλέουν», ανέφερε ο ναυτικός.

«Τώρα είμαστε αγκυροβολημένοι στα ανοιχτά των ακτών του Ντουμπάι και φαίνεται ότι θα μείνουμε εδώ επ’ αόριστον. Είμαστε ανίσχυροι. Απλώς περιμένουμε και ελπίζουμε ότι δεν θα μας βρει τίποτα».

Μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης το Σάββατο 28/2, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι θα «βάλουν φωτιά» σε οποιοδήποτε δυτικό δεξαμενόπλοιο επιχειρήσει να διασχίσει το στενό, την υδάτινη αρτηρία μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Συνήθως, περίπου 100 δεξαμενόπλοια περνούν από τα στενά καθημερινά, αλλά η θαλάσσια κυκλοφορία έχει σχεδόν εξαφανιστεί, καθώς η στρατιωτική επιθετικότητα έχει αυξηθεί και το κόστος ασφάλισης έχει εκτοξευθεί ή η κάλυψη έχει αποσυρθεί.

Περίπου 200 δεξαμενόπλοια που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις έχουν εγκλωβιστεί στα στενά, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd’s List, μαζί με εκατοντάδες άλλα πλοία στον Κόλπο, έχοντας χιλιάδες μέλη πληρωμάτων ουσιαστικά παγιδευμένα σε μια εμπόλεμη ζώνη.

Ο ναυτικός που μίλησε στον Guardian, βρίσκεται στο δεξαμενόπλοιο εδώ και τρεις μήνες και επρόκειτο να επιστρέψει στην Ευρώπη μόλις το πλοίο φορτωνόταν με αργό πετρέλαιο και ήταν έτοιμο να αναχωρήσει για την ανατολική Ασία. Στο πλοίο βρίσκονται ναυτικοί από τις Φιλιππίνες και την Ινδία.

«Στέλνουμε μηνύματα κάθε λίγες ώρες στον ιδιοκτήτη του δεξαμενόπλοιου για να ενημερώσουμε ότι είμαστε καλά. Σε απάντηση, λαμβάνουμε γενικά μηνύματα σχετικά με μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ψυχικής υγείας. Αυτό είναι όλο», είπε.

«Αν ήθελαν να κάνουν περισσότερα, θα μπορούσαν να παρέχουν περισσότερο ίντερνετ. Έχουμε ένα δωρεάν όριο δεδομένων και μετά πρέπει να πληρώσουμε. Κυρίως διαβάζω ειδήσεις ή στέλνω μηνύματα σε φίλους και συγγενείς, αλλά το ίντερνετ δεν είναι πάντα διαθέσιμο, καθώς το σήμα GPS μπλοκάρεται από τους Ιρανούς ή τους Αμερικανούς. Η μητέρα μου πανικοβάλλεται», πρόσθεσε.

Όσο περισσότερο παραμένουν τα στενά κλειστά, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τους χιλιάδες ναυτικούς που κρατούνται ουσιαστικά ως όμηροι.

Τουλάχιστον έξι πλοία έχουν δεχθεί επίθεση και δύο ναυτικοί έχουν σκοτωθεί. Την Τετάρτη 4/3, αναφέρθηκε μεγάλη έκρηξη σε πετρελαιοφόρο κοντά στις ακτές του Κουβέιτ.

«Οι άνθρωποι προσπαθούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αλλά αυτό έχει το τίμημά του», είπε ο ναυτικός. «Καθώς περνούν οι μέρες, μας φαίνεται όλο και πιο εξωπραγματικό ότι εργαζόμαστε κανονικά εν μέσω όλων αυτών. Ακούμε στρατιωτικά αεροπλάνα, βλέπουμε εκρήξεις στον ουρανό μερικές φορές… είναι η πιο παράξενη κατάσταση».

«Οι ναυτικοίπηγαίνουν στο γυμναστήριο ή βλέπουν ταινίες στις καμπίνες στον ελεύθερο χρόνο τους. Μερικοί ψαρεύουν το βράδυ, αλλά για προφανείς λόγους πρέπει να κρατάμε τα φώτα στο ελάχιστο, ώστε να μην τραβάμε την προσοχή».

Ο Στίβεν Κότον, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), ενός συνδικάτου που εκπροσωπεί 1,2 εκατομμύρια ναυτικούς, έχει κατακλυστεί από αιτήματα για πληροφορίες από τα μέλη του.

«Οι ναυτικοί είναι μερικές φορές αόρατοι», είπε. «Βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή και οι οικονομίες μας δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς αυτούς. Αλλά ας είμαστε σαφείς: οι ναυτικοί είναι αθώοι πολίτες. Τυχαίνει να βρίσκονται σε ένα πλοίο σε μια περιοχή που αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα εκρηκτική».

Το συνδικάτο λαμβάνει απεγνωσμένα ερωτήματα σχετικά με τον επαναπατρισμό ναυτικών που θέλουν να εγκαταλείψουν το πλοίο και την περιοχή.

«Δεν μπορείς απλώς να κατέβεις από ένα πλοίο», είπε ο Κότον. «Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες λένε ότι είναι ζώνη απαγόρευσης. Αυτό που διερευνούμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε».

Το πλήρωμα διαθέτει αρκετή τροφή για περίπου 60 ημέρες και το πλοίο είναι εξοπλισμένο με σύστημα αφαλάτωσης για νερό, αν και τελικά μπορεί να χρειαστεί και επιπλέον προμήθεια.

Ο Ντέιβιντ Άπλετον, ανώτερο στέλεχος του συνδικάτου Nautilus International, δήλωσε: «Το ζήτημα δεν είναι η διατήρηση του εφοδιασμού. Όταν όλα παρατείνονται και οι άνθρωποι υποτίθεται ότι πρέπει να ανακουφιστούν, ενώ δεν μπορούν, το ψυχολογικό στρες γίνεται το κύριο πρόβλημα. Πολλοί ναυτικοί θυμούνται την πανδημία, όταν ήταν παγιδευμένοι στο πλοίο μήνες, ανίκανοι να φύγουν».

Πρόσθεσε: «Όλα είναι στον αέρα, επειδή δεν ξέρουμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Η θέση μας είναι σαφής: οι ναυτικοί δεν πρέπει να θεωρούνται αναλώσιμοι. Πρόκειται για ζήτημα πολιτικής ευθύνης».

Κανένας πλοιοκτήτης δεν μπορεί να αναγκάσει έναν ναυτικό να εργαστεί σε περιοχή υψηλού κινδύνου, γεγονός που εγείρει το ερώτημα ποιος θα αντικαθιστούσε όσους έχουν εγκλωβιστεί, ακόμη και αν μια αποστολή βοήθειας ήταν τεχνικά εφικτή.

«Ποιος θα ήθελε να πάρει τη θέση μου; Πρέπει να έχεις απεγνωσμένη ανάγκη για δουλειά», είπε ο ναυτικός. «Όταν φτάσω σπίτι θέλω ένα δυνατό ποτό, αλλά κυρίως ανυπομονώ να δω τα κατοικίδιά μου, την οικογένεια και τους φίλους μου. Υπάρχουν εκατοντάδες στη θέση μας και φοβάμαι ότι δεν θα ακουστούμε, ενώ συμβαίνουν τόσα φρικτά πράγματα».

«Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι μέλη του πληρώματος έχουν ήδη πεθάνει προσπαθώντας να διασχίσουν τον Ορμούζ ή απλώς επειδή βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή».