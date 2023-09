Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα πρατήριο καυσίμων στην πρωτεύουσα του αζέρικου θύλακα, Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετέδωσε το αρμένικο τμήμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik.

Η πρωτεύουσα του Καραμπάχ είναι γνωστή ως Στέπανακερτ για την Αρμενία και ως Χανκεντί για το Αζερμπαϊτζάν.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκρηξη, που σημειώνεται καθώς χιλιάδες Αρμένιοι εγκαταλείπουν αυτή την ορεινή περιοχή μετά την ήττα των αυτονομιστών δυνάμεων του Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν σε στρατιωτική επιχείρηση την περασμένη εβδομάδα.

A gasoline tank exploded in the Aykazov suburb of Stepanakert. At the time of the explosion, there were reportedly many drivers near the tanks, trying to get fuel to leave Nagorno Karabakh. There're reports of many casualties from the scene. #Artsakh #Karabakh #NagornoKarabakh… pic.twitter.com/qKavYub22W

— Robert Ananyan (@robananyan) September 25, 2023

