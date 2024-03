Η δημόσια τηλεόραση του Αζερμπαϊτζάν μετέδωσε πλάνα στα οποία εκσκαφείς γκρεμίζουν το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν κάποτε το αρμενικό κοινοβούλιο του αποσχισθέντα θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η κατεδάφιση σε ζωντανή μετάδοση, με τις γιγαντιαίες μεταλλικές δαγκάνες να σκίζουν τους τοίχους του ερειπωμένου κτηρίου, υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Μπακού ανέκτησε τον έλεγχο του θύλακα αφού οι δυνάμεις του τον ανακατέλαβαν πέρυσι και περισσότεροι από 100.000 Αρμένιοι κάτοικοι έφυγαν από την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A very sad and devastating news of vandalism from Azerbaijani state media. Azerbaijan continues policy aimed at erasing Armenian trace in ethnically cleansed Nagorno Karabakh.

We are facing a sustained, historic assault of dictatorship on democracy. @SecBlinken @vonderleyen pic.twitter.com/rrAJShHPHG

— Mariam (@MariamErgric) March 5, 2024