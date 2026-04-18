Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε ομιλία του, δύο ημέρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στο Λίβανο, δήλωσε:

«Οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο της μάχης και θα ανταποκριθούν στις παραβιάσεις του εχθρού», επισήμανε αρχικά για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με το [κράτος] του Λιβάνου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο με βάση την επίτευξη της εθνικής μας κυριαρχίας και την αποτροπή των συγκρούσεων», τόνισε ο Κασέμ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ανακοίνωσε ότι η τρέχουσα 10ήμερη κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχιστεί, εκτός αν την τηρήσουν και οι δύο πλευρές.

«Η κατάπαυση πυρός σημαίνει πλήρη παύση όλων των εχθροπραξιών», δήλωσε ο Κασέμ, επιμένοντας ότι οι μαχητές του θα απαντήσουν στις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.

«Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό», είπε, «οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο της μάχης με το δάχτυλο στη σκανδάλη και θα απαντήσουν στις παραβιάσεις αναλόγως».

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός μόνο από την πλευρά της αντίστασης, πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές», τόνισε ο Κασέμ.