Ένα τεράστιο, υπό κατασκευή πολυώροφο κτήριο, κατέρρευσε την Παρασκευή (23/10) στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ιστλί, στο Ναϊρόμπι της Κένυας, δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης και προκαλώντας πανικό.

Όπως έγινε γνωστό το κτήριο ήταν 16ώροφο, ενώ υπάρχουν 7 αγνοούμενοι. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης επιχειρούν στα συντρίμμια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού.

H σφοδρότητα της πτώσης καταγράφηκε σε εντυπωσιακά βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου:

Επτά άνθρωποι αγνοούνται – 66 εργαζόμενοι διασώθηκαν

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Κένυας, Κιπτσούμπα Μουρκόμεν, έντεκα καταστήματα στο ισόγειο και στο υπόγειο του κτηρίου ήταν κατειλημμένα τη στιγμή της κατάρρευσης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επτά άτομα αγνοούνται.

Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι 66 από τους 67 ανθρώπους που εργάζονταν στο εργοτάξιο κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς τραυματισμούς, ενώ ένας τραυματίστηκε.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι οι διασώστες είχαν απεγκλωβίσει μία γυναίκα από τα ερείπια, ενώ άκουγαν τη φωνή ακόμη μίας γυναίκας. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη, καθώς το κτήριο είχε μετατραπεί σε σωρό ερειπίων και βρισκόταν ανάμεσα σε άλλα πολυώροφα κτίρια.

Το χρόνιο πρόβλημα των κατασκευών στην Κένυα

Αν και τα ακριβή αίτια της σημερινής τραγωδίας βρίσκονται υπό διερεύνηση, ειδικοί αναλυτές και μηχανικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνουν πιθανά δομικά σφάλματα, όπως ανεπαρκή σχεδιασμό στις κολώνες και προβλήματα στη θεμελίωση.

Τέτοιου είδους δυστυχήματα παρατηρούνται συχνά στην Κένυα, όπου η ραγδαία οικοδομική ανάπτυξη συνοδεύεται πολλές φορές από τη χρήση φθηνών υλικών, την προχειρότητα και την παντελή έλλειψη σεβασμού στους πολεοδομικούς κανονισμούς.