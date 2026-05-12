Ο κυβερνήτης ενός Cessna 201 και οι τρεις Γερμανοί επιβάτες του σκοτώθηκαν στη Ναμίμπια, όταν το αεροπλάνο συνετρίβη στην τουριστική ζώνη του Σοσασφλέι, τους ψηλούς, κιτρινωπούς αμμόλοφους που προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους βρέθηκαν γύρω στις 9.15 το πρωί της Δευτέρας. «Δυστυχώς, δεν υπάρχουν επιζώντες», ανακοίνωσε ο διευθυντής της Desert Air, Βίλεμ ντε Βετ. Το Cessna είχε χαθεί από την Κυριακή.

Desert Air has confirmed the deaths of their pilot and three passengers aboard the aircraft that went missing yesterday in the Sossusvlei area. The wreckage was located at approximately 09:15 this morning with no survivors. Desert Air CEO Willem de Wet extended condolences to… pic.twitter.com/ZTNm7iAAZl — NBC Digital News (@NBCDigitalNews) May 11, 2026

Η έρημος του Σοσασφλέι είναι μια τουριστική τοποθεσία όπου, ανάμεσα στους αμμόλοφους, εκτείνεται μια ζώνη από λευκό άργιλο με νεκρά δέντρα, το λεγόμενο Ντεντφλέι. Φωτογραφίες αυτού του αξιοθέατου βρίσκονται στο εξώφυλλο σχεδόν όλων των τουριστικών οδηγών της χώρας.

«Ένα από τα αεροσκάφη Cessna 210, που είχε απογειωθεί από ιδιωτικό διάδρομο, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Χοσέα Κουτάκο, με προορισμό ένα κατάλυμα στην περιοχή του Σοσασφλέι, δεν έφτασε στον προορισμό του» είχε ανακοινώσει νωρίτερα η εταιρεία.

Περίπου 110.000 Γερμανοί τουρίστες επισκέφθηκαν το 2024 τη Ναμίμπια, μια πρώην γερμανική αποικία, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού της χώρας.