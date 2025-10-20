Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Η Ναόμι Κάμπελ, ο Μικ Τζάγκερ, η Τζάνετ Τζάκσον, καθώς και ο Δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ήταν μερικοί από τους καλεσμένους στην κλειστή δεξίωση διασημοτήτων με τίτλο «Pink Ball», που διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο το Βρετανικό Μουσείο, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Η εκδήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Αθήνα, καθώς μέρος της διεξήχθη στην αίθουσα που φιλοξενεί τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Στη βραδιά συμμετείχαν επίσης η καλλιτέχνιδα Tracey Emin και οι ηθοποιοί James Norton και Kristin Scott Thomas. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των συμμετεχόντων η ιστορική συνείδηση … εντόμου, καθώς ουδείς προφανώς σκέφτηκε να διαμαρτυρηθεί για την πρωτοφανή χρήση των Γλυπτών, ως ντεκόρ για ένα φαγοπότι celebrities.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @the_c_list_

Η Helen Brocklebank, Διευθύνουσα Σύμβουλος του βρετανικού οργανισμού πολυτελών ειδών Walpole και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του χορού, ανέφερε ότι η εκδήλωση σηματοδοτεί «μια κορυφαία στιγμή» στο λονδρέζικο «celebrity calendar». Περιέγραψε τον χορό ως «φιλοδοξία του Met Gala με βρετανική μοναδικότητα», και τόνισε ότι η εκδήλωση «θα γίνει το κεντρικό θέμα του Λονδίνου».

Τα εισιτήρια πωλήθηκαν ιδιωτικά σε περίπου 800 άτομα, με κόστος 2.000 λιρών ανά άτομο. Οι καλεσμένοι ξεκίνησαν με ποτά και ομιλίες στη Μεγάλη Αυλή και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε δείπνο ανάμεσα στις συλλογές του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένης της Πινακοθήκης Duveen, όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Της εκδήλωσης προήδρευσε η Isha Ambani, κόρη του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, Mukesh Ambani, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Reliance, που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας.

Πηγή: The standard, Instagram