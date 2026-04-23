Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε τη δολοφονία της δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ, χαρακτηρίζοντας τόσο τη στοχοποίησή της όσο και την παρεμπόδιση πρόσβασης διασωστών ως «κατάφωρο έγκλημα πολέμου».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σαλάμ ανέφερε ότι «η στοχοποίηση επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στον Νότιο Λίβανο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν μπορεί πλέον να θεωρείται μια σειρά μεμονωμένων περιστατικών, αλλά έχει μετατραπεί σε αποδεδειγμένο μοτίβο – το οποίο καταδικάζουμε και απορρίπτουμε, όπως καταδικάζεται και απορρίπτεται από το σύνολο του διεθνούς δικαίου και των διεθνών κανόνων».