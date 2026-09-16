«Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που καταρρίφθηκε χθες στη Λιθουανία από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ ήταν ενός τύπου που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία και το πιθανότερο είχε στόχο την Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο Λιθουανός πρόεδρος, Γκιτάνας Ναουσέντα.

«Ήταν ένα drone τύπου Gerbera», τόνισε ο Γκιτάνας Ναουσέντα μιλώντας σήμερα (16/9) σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος σε ένα χαμηλού κόστους και μεγάλου βεληνεκούς drone που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία. Αυτού του τύπου τα drones συχνά χρησιμοποιούνται ως παραπλανητικά μέσα αλλά μπορούν επίσης να φέρουν εκρηκτικά.

«Το πιθανότερο είναι πως δεν επρόκειτο για συνειδητή ενέργεια κατά της Λιθουανίας. (Το drone) πιθανόν στόχευε προς την Ουκρανία αλλά επηρεάστηκε από ουκρανικά μέσα ηλεκτρονικού πολέμου και εξετράπη της πορείας του», πρόσθεσε ο Λιθουανός πρόεδρος.

«Ο λιθουανικός στρατός αναλύει τα ηλεκτρονικά δεδομένα του drone για να εξακριβώσει τη στόχευσή του», ξεκαθάρισε ο Ναουσέντα.

Το drone είναι το πρώτο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που θεωρείται ότι είναι ρωσικό και που καταρρίφθηκε από την αποστολή Αεροπορικής Άμυνας του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, η οποία πραγματοποιεί εναέριες περιπολίες στην περιοχή από τότε που τα κράτη της Βαλτικής εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ το 2004.

Χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ έχουν εντοπίσει επαναλαμβανόμενες εισβολές από drones, τροφοδοτώντας φόβους ότι ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα εξαπλωθεί και πέρα από τα σύνορα της συμμαχίας.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

«Η κατάσταση ασφαλείας δεν έχει αλλάξει», επισήμανε ο Ναουσέντα, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Αν και δεν υπάρχει μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά της Λιθουανίας ή του ΝΑΤΟ, μπορεί και πάλι να υπάρξουν κάποια περιστατικά, προκλήσεις ή ενέργειες δολιοφθοράς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει επίσης η πιθανότητα επιθέσεων κατά ακτιβιστών της ρωσικής αντιπολίτευσης ή Ουκρανών υποστηρικτών.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές της Πολωνίας δήλωσαν σήμερα ότι το drone που εντοπίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα και στη συνέχεια ξεβράστηκε σε ακτή της Πολωνίας ήταν ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα τύπου Gerbera 2, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα.

Ο συνταγματάρχης Μπαρτόζ Οκονιέφσκι, ο αναπληρωτής εισαγγελέας για στρατιωτικές υποθέσεις στην περιφερειακή εισαγγελία του Πόζναν, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP ότι το drone «εξουδετερώθηκε και διαπιστώθηκε ότι ήταν οπλισμένο». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «περιλάμβανε μια κεφαλή με πυροκροτητή», χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.