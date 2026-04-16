Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί, στην πλατεία Medaglie d’Oro στη Νάπολη, όταν μια ομάδα κακοποιών κράτησε ομήρους τους πελάτες του τραπεζικού καταστήματος Crédit Agricole κατά τη διάρκεια ληστείας.

Οι ληστές, πιθανότατα οπλισμένοι, εισέβαλαν στην Τράπεζα και χρειάστηκε η επέμβαση δεκάδων αστυνομικών και καραμπινιέρων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην είσοδο της Τράπεζας και γύρω από τα κτήρια, για να ελέγξουν όλες τις πιθανές οδούς διαφυγής της συμμορίας.

Εκείνη την ώρα μέσα στην Τράπεζα βρίσκονταν περίπου τριάντα πελάτες, τρεις από τους οποίους αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας, οι όμηροι απελευθερώθηκαν γύρω στις 13:30, αφού η Πυροσβεστική, μαζί με τους Καραμπινιέρους και την Αστυνομία, δημιούργησαν δίοδο, σπάζοντας τα αλεξίσφαιρα τζάμια της Τράπεζας. Οι ληστές, αντίθετα, φέρεται να βρίσκονταν ακόμη στο εσωτερικό της Τράπεζας.

Κοντά στο τραπεζικό κατάστημα βρέθηκε ένα Alfa Romeo με πλαστές πινακίδες, το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε από τη συμμορία. Ένας από τους δράστες εθεάθη να εισέρχεται στο υποκατάστημα με καλυμμένο πρόσωπο, φορώντας κράνος πλήρους κάλυψης και κρατώντας όπλο.

Γύρω στις 14:00 έφτασε στην πλατεία Medaglie d’Oro ο Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Νάπολης, Nicola Gratteri.

Ο Νομάρχης της Νάπολης, Michele Di Bari, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της υπόθεσης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Νομαρχίας:

«Ο Νομάρχης της Νάπολης εκφράζει την εκτίμησή του για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, το θάρρος και το αίσθημα καθήκοντος που επέδειξε το Σώμα των Καραμπινιέρων κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε αργά το πρωί στο υποκατάστημα της Crédit Agricole στην πλατεία Medaglie d’Oro, στην περιοχή Arenella.

Η επιχείρηση, που εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμο περιβάλλον λόγω της παρουσίας πολλών ομήρων μέσα στο τραπεζικό ίδρυμα, χαρακτηρίστηκε από άμεση και συντονισμένη αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, με την ταχεία ανάπτυξη εξειδικευμένων μονάδων, μεταξύ των οποίων και η Ειδική Ομάδα Επέμβασης (GIS) των Καραμπινιέρων.

Χάρη στην ταχύτητα δράσης, τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων και την υψηλού επιπέδου διαχείριση της κατάστασης, κατέστη δυνατή η απελευθέρωση όλων των ομήρων λίγο μετά τις 13:30, χωρίς σοβαρές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα άτομα.

Ο Νομάρχης εκφράζει επίσης θερμές ευχαριστίες προς τη Διοίκηση των Καραμπινιέρων της Νάπολης για τον συντονισμό των επιχειρήσεων και τον αποτελεσματικό αποκλεισμό της περιοχής, καθώς και προς την Πυροσβεστική και το ιατρικό προσωπικό που παρείχαν βοήθεια σε άτομα που αισθάνθηκαν αδιαθεσία.

Ιδιαίτερη εκτίμηση εκφράζεται και για την παρουσία και την άμεση επέμβαση του Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Νάπολης, Nicola Gratteri, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τις φάσεις της επιχείρησης, διασφαλίζοντας τον απαραίτητο συντονισμό της έρευνας.

Το περιστατικό επιβεβαιώνει το πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και την ικανότητα αντίδρασης του συστήματος ασφάλειας, που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των σωμάτων και στη συνεχή αφοσίωση των στελεχών που εργάζονται καθημερινά για την προστασία της κοινωνίας. Η Νομαρχία θα συνεχίσει να παρακολουθεί, με τη μέγιστη προσοχή, την εξέλιξη των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη».