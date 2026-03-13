Ένα drone που μετέφερε ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα κόλλησε σε ένα δέντρο στη Via Don Bosco, στη Νάπολη, πριν καταφέρει να απομακρυνθεί, χάνοντας μέρος του φορτίου του. Στο σημείο επενέβησαν οι καραμπινιέροι οι οποίοι κατέσχεσαν 200 γραμμάρια χασίς, 1 κινητό τηλέφωνο, 4 USB, 2 μίνι τηλέφωνα, 16 κάρτες SIM, φορτιστές και διάφορα καλώδια.

Οι αρχές ερευνούν την πορεία του drone, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι πιθανώς στόχευε τη φυλακή Poggioreale, όπου τέτοιου είδους «παραδόσεις» δεν είναι ασυνήθιστες.

Εν τω μετακύ ένας κρατούμενος συνελήφθη από τη Φρουρά της φυλακής, αφού βρέθηκε να έχει μεταφέρει κινητά και ναρκωτικά που έφτασαν με drone στα ντους μιας πτέρυγας. Στη σακούλα που εντοπίστηκε υπήρχαν τρία σύγχρονα smartphones και ναρκωτικά βάρους 150 γραμμαρίων. Ο άνδρας συνελήφθη και το φορτίο κατασχέθηκε.

Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συνδικάτου τον σωφρονιστικών υπαλλήλων τόνισαν ότι το περιστατικό επιβεβαιώνει ότι «βρισκόμαστε σε μια καθημερινή τεχνολογική μάχη στις φυλακές λόγω της χρήσης drones».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, η εισαγωγή ναρκωτικών και κινητών έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των φυλακών, ενώ η φρουρά αναγκάζεται να αντιμετωπίζει ολοένα και πιο ακριβείς και τεχνολογικά υποστηριζόμενες «παραδόσεις».

Το συνδικάτο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή επιχείρηση, υπογραμμίζοντας τον επαγγελματισμό της φρουράς της φυλακής Poggioreale, που, παρά το έλλειμμα προσωπικού – περίπου 150 υπάλληλοι – καταφέρνει να διατηρεί την τάξη και την ασφάλεια. Παράλληλα, το συνδικάτο ζητά επείγουσα ενίσχυση με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως συστήματα αντι-drone και jammer, για την αντιμετώπιση των νέων τεχνολογικών απειλών.